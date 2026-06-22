Xác minh clip tài xế taxi bị khách đấm liên tiếp trên xe

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 21/6. Đến ngày 22/6, đoạn clip ghi lại toàn bộ diễn biến được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Clip lan truyền trên mạng xã hội

Theo hình ảnh từ video, hai người đàn ông ngồi trên một xe taxi dịch vụ đã xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông mặc áo đỏ, được cho là hành khách, bất ngờ liên tục dùng tay đấm vào vùng mặt và người của tài xế mặc áo trắng. Tài xế taxi sau đó phải bung cửa xe chạy ra bên ngoài kêu cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sau khi tiếp nhận trình báo của tài xế, Công an phường Hoa Lư đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.