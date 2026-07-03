Xác minh nhóm học sinh đi xe đạp điện vượt đèn đỏ, lạng lách giữa phố ở Đắk Lắk
VOV.VN - Chiều 3/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh vụ việc một nhóm học sinh điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và lạng lách, gây mất an toàn giao thông.
Theo hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô, khoảng 12h cùng ngày, tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Công Trứ, khu vực Ngã Sáu Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, nhóm học sinh điều khiển 8 xe đạp điện vẫn nối đuôi nhau băng qua nút giao.
Hầu hết các xe đạp điện đều chở hai người, không đội mũ bảo hiểm. Một số học sinh còn điều khiển xe lạng lách, tạt đầu các phương tiện khác, bất chấp tín hiệu đèn giao thông, khiến nhiều người đi đường bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh danh tính các học sinh liên quan để xử lý theo quy định.
Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên còn xem nhẹ các quy định về trật tự an toàn giao thông. Những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách không chỉ đe dọa tính mạng của chính các em mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc.