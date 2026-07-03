Xác minh nhóm học sinh đi xe đạp điện vượt đèn đỏ, lạng lách giữa phố ở Đắk Lắk

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô, khoảng 12h cùng ngày, tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Công Trứ, khu vực Ngã Sáu Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, nhóm học sinh điều khiển 8 xe đạp điện vẫn nối đuôi nhau băng qua nút giao.

Hình ảnh nhóm học sinh nối đuôi nhau vượt đèn đỏ, lạng lách, gây mất an toàn giao thông. (Ảnh cắt từ clip do camera hành trình ghi lại)

Hầu hết các xe đạp điện đều chở hai người, không đội mũ bảo hiểm. Một số học sinh còn điều khiển xe lạng lách, tạt đầu các phương tiện khác, bất chấp tín hiệu đèn giao thông, khiến nhiều người đi đường bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh danh tính các học sinh liên quan để xử lý theo quy định.

Clip Nhóm học sinh vượt đèn đỏ, lạng lách, gây mất an toàn giao thông. (Clip từ camera hành trình của xe ô tô)

Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên còn xem nhẹ các quy định về trật tự an toàn giao thông. Những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách không chỉ đe dọa tính mạng của chính các em mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc.

Hàng loạt học sinh ở Hà Nội vi phạm giao thông bị CSGT ghi hình, xử lý VOV.VN - Sáng 11/5, Đội CSGT đường bộ số 9 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và tổ chức ghi hình xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng Trường THPT Quang Oai và Trường THPT Trần Phú.



