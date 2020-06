Xác minh việc 1 trường mầm non (Hải Phòng) vận động tài trợ lắp điều hòa

Liên quan đến vụ việc trường Mầm non Tự Cường (huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) triển khai vận động tài trợ, lắp đặt điều hòa nhiệt độ khi chưa được sự phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng, gây phản ứng trong phụ huynh học sinh, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng yêu cầu tạm dừng việc vận động tài trợ và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc.

UBND huyện Tiên Lãng vừa có công văn hỏa tốc, yêu cầu trường Mầm non Tự Cường tạm dừng việc vận động phụ huynh đóng góp kinh phí lắp đặt điều hòa; đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh dừng việc lắp điều hòa và trả lại kinh phí cho các phụ huynh không đồng thuận với việc này (nếu có). Huyện Tiên Lãng cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo chí phản ánh, đề xuất với huyện biện pháp xử lý vi phạm.

Ông Cao Văn Rôi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng cho biết, quan điểm của Phòng GD-ĐT huyện là ủng hộ chủ trương lắp điều hòa nhiệt độ, nâng cao điều kiện học tập cho học sinh, nhưng yêu cầu nhà trường thực hiện đúng quy định tại Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

"Đối với những người đồng thuận và tự nguyện thì trường sẽ tiếp nhận. Còn lại những người không đồng thuận, nhà trường sẽ trả lại tiền. Việc lắp điều hòa, nhiều phụ huynh cũng mong muốn và tha thiết đề nghị, có người mang điều hòa đến để tài trợ. Theo Thông tư 16, trường sẽ làm hồ sơ tiếp nhận. Ngoài sự việc của trường Mầm non Tự Cường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có văn bản yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh tại tất cả các trường khác trong huyện (nếu có)"- ông Cao Văn Rôi cho biết.

Trước đó, như tin đã đưa, dù chưa có sự thẩm định, phê duyệt chủ trương vận động tài trợ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng, trường Mầm non Tự Cường đã tự ý vận động tài trợ, triển khai lắp đặt điều hòa nhiệt độ tại các phòng học trong trường. Việc vận động, quản lý và sử dụng tiền tài trợ đều do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non Tự Cường quyết định, thực hiện, vượt quá quy định về trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định trong Thông tư 16 của Bộ GD – ĐT. Một số phụ huynh cũng có ý kiến về cách thức triển khai vận động tài trợ của nhà trường, mặc dù trên tinh thần tự nguyện nhưng lại đưa ra số tiền cụ thể, khiến phụ huynh có cảm giác bị áp đặt, bắt buộc./.