Xây dựng hệ thống vận chuyển than đá từ cửa khẩu La Lay về cảng Mỹ Thủy

Theo đó, nhà đầu tư dự kiến xây dựng băng chuyền vận chuyển than đá từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng biển Mỹ Thủy (Quảng Trị) đi nổi trên hệ thống dầm, giàn thép trên cao, cầu vượt hoặc hầm xuyên núi. Chiều dài toàn tuyến khoảng 70 km, băng tải rộng 6m, vận hành bằng nguồn điện. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn huy đồng hợp pháp khác, thực hiện từ năm 2023 đến năm 2026.

Ùn ứ phương tiện thường xuyên tại Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, ở phía Lào, cách Cửa khẩu quốc tế La Lay tỉnh Quảng Trị khoảng 118 km có mỏ than, trữ lượng ước khoảng 1 tỷ tấn. Nhu cầu vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam để xuất khẩu qua các cảng biển ước tính khoảng 20 đến 30 triệu tấn/năm. Do hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế La Lay chưa đồng bộ, chưa có bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa, phương tiện phải đậu, đỗ trên đường để làm thủ tục nên thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc. Trong khi đó, Quốc lộ 15D kết nối với cửa khẩu chật hẹp, độ dốc lớn, nhiều khúc cua gấp, khuất tầm nhìn, mùa mưa thường xảy ra sạt lở, sụt lún ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông của phương tiện trên tuyến…

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xây dựng băng chuyền vận chuyển than đá sẽ giảm tối đa chi phí vận chuyển, hạn chế vận chuyển bằng phương tiện đường bộ, tránh áp lực hư hỏng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Việc xây dựng băng chuyền vận chuyển than đá sẽ hạn chế vận chuyển bằng phương tiện đường bộ.

Ông Lê Đức Tiến nhấn mạnh: “Hiện nay, Chính phủ 2 nước Lào và Việt Nam đã thống nhất để cho vận chuyển than từ Lào về Việt Nam và qua đường biển. Hiện nhà đầu tư đã có văn bản đề nghị xin đầu tư các dự án này, trong đó làm băng chuyền nối từ Lào sang Việt Nam, chuyển than theo hướng đặc dụng. Tỉnh đang tập trung hỗ trợ nhà đầu tư nối thông đường từ cảng Mỹ Thủy đến Cửa khẩu quốc tế La Lay, sớm đưa cảng Mỹ Thủy vào hoạt động”./.