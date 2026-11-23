Từ việc rút ngắn chuỗi cung ứng, minh bạch hóa dữ liệu theo thời gian thực đến cơ chế “phản ứng một chạm" và giám sát cộng đồng, mô hình “Suất ăn minh bạch – Tick xanh trách nhiệm” do Sở Công thương TP.HCM chỉ đạo chuyên ngành và Hội Công nghệ cao TP.HCM vận hành đã và đang hướng tới sự bền vững và hiệu quả thực chất. Vậy thế nào được hiểu là “Suất ăn minh bạch”? Phóng viên VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn ông Đào Hà Trung - Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP.HCM.

Ông Đào Hà Trung - Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP.HCM

PV: Thưa ông, một trong những vấn đề được cộng đồng quan tâm ở chương trình này đó chính là cam kết “không thu phí từ phụ huynh”. Ông có thể chia sẻ cụ thể điều này được thực hiện ra sao?

Ông Đào Hà Trung: Tôi nhấn mạnh là không thu phí đối với chương trình “suất ăn minh bạch” và không thu phí đối với phụ huynh học sinh, chứ không phải là vận hành miễn phí hoàn toàn. Bởi vì chúng ta cũng biết là với những hệ thống yêu cầu cao như thế và trực 24/7 thì làm sao mà có thể không có chi phí? Phải khẳng định đây là hệ thống xã hội hóa 100%. Vậy bài toán chi phí sẽ được giải quyết thế nào?

Trước hết, toàn bộ chi phí xây dựng hệ thống kiểm soát, tức là nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hệ thống thì do các hội viên tích cực của Hội Công nghệ cao đóng góp ban đầu. Sau đó, các hội viên thống nhất mức thu rất nhỏ để không tạo rào cản cho người tham gia.

Việc không thu phí từ phụ huynh, học sinh xuất phát từ lý do đơn giản: Nếu thu của phụ huynh thì vô hình chung sẽ tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Bài toán đặt ra là, làm sao để có kinh phí duy trì hệ thống và phát triển? Làm sao để đảm bảo công bằng với tất cả các đối tác? Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ cơ sở khoa học của các chuyên gia kinh tế, và áp dụng hình thức “thu phí bất bình đẳng”. Tức là muốn hệ thống tồn tại lâu dài thì việc thu phí không được dàn trải mà phải thu phí lệch.

Bên hưởng thụ những quyền lợi về vật chất thì họ trả phí. Còn bên giám sát, kiểm tra thì không trả phí. Giám sát, kiểm tra chúng ta có phường, xã, có phụ huynh học sinh, có nhà trường thì họ sẽ sử dụng hệ thống này miễn phí vĩnh viễn. Còn nhà bếp – đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh, họ có lợi ích về kinh tế, phải trả mức phí rất nhỏ. Tôi nói ví dụ, với một trường quy mô 500 học sinh thì một tháng chỉ phải trả 1 triệu 100 đồng.

Lãnh đạo Sở Công Thương, UBND phường Bình Tân và đại diện nhiều doanh nghiệp đi khảo sát, kiểm tra khâu cung cấp suất ăn tại một trường học trên địa bàn phường

PV: Ý ông muốn nói là khoảng 99 đồng/ngày/học sinh?

Ông Đào Hà Trung: Vâng và có thể ăn ba bữa. Chi phí đó đã bao gồm toàn bộ hệ thống vận hành, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và tem nhãn dán trên từng suất ăn. Vậy nhà bếp – đơn vị trả tiền – sẽ được hưởng lợi gì? Từ trước đến nay, nhà bếp trường học khi nhận thực phẩm chủ yếu dựa vào giấy tờ, hóa đơn ghi chép và con dấu, chưa biết rõ nguồn gốc thực sự. Nhìn bằng mắt thường thì thịt có thể đẹp, ngon, nhưng không rõ thời gian giết mổ từ lúc nào hay có tồn dư salbutamol hay không.

Khi dùng hệ thống này, mọi thông tin đều minh bạch và trở thành bằng chứng pháp lý để truy xuất nếu xảy ra sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, hệ thống còn giúp kiểm soát chuỗi cung ứng và nhà cung cấp. Khi tham gia và được tra cứu công khai, uy tín và tinh thần trách nhiệm của các bên sẽ cao hơn.

Tôi cho rằng, thành công của mô hình không chỉ nằm ở công nghệ, mà quan trọng nhất là sự tham gia, giám sát của cộng đồng. Toàn bộ nguyên vật liệu được truy xuất theo lô, lưu giữ mẫu, chứng từ, hình ảnh, thời gian nấu, thời gian kết thúc, thời gian nhận và hỗ trợ thu hồi điện tử nhanh chóng. Điểm đáng chú ý là “phản ứng một chạm”: khi có ý kiến, phụ huynh chỉ cần qua một chạm là có thể gửi đến người có trách nhiệm và được phản hồi trong vòng 24 giờ.

PV: Ông kỳ vọng gì vào mô hình này?

Ông Đào Hà Trung: Kỳ vọng của chúng tôi không nằm ở con số, mà ở chỗ những nơi áp dụng cùng phường, xã, bếp ăn và nhà cung cấp sẽ không xảy ra ca ngộ độc nào. Đó vừa là kỳ vọng vừa là mong ước của chúng tôi.

Hiện số phường, xã và cơ sở giáo dục tham gia chưa nhiều, nhưng chắc chắn sẽ tăng lên. Điều chúng tôi hướng tới là chất lượng thực sự và trách nhiệm thực sự. Hệ thống được xây dựng để nếu có sự cố xảy ra thì hỗ trợ nhanh và tốt nhất cho trẻ gặp vấn đề, đồng thời phải nhanh chóng đưa ra được đầu mối nguy cơ, ngăn chặn lây lan cho các trẻ khác, trường khác, địa bàn khác; nhanh chóng xác định đầu mối nguy cơ, phân tích và cảnh báo để không tái diễn.

Khi có ý kiến, phụ huynh chỉ cần qua một chạm là có thể gửi đến người có trách nhiệm và được phản hồi trong vòng 24 giờ

PV: Nhìn từ thực tế triển khai hiện nay, ông đánh giá thế nào về nhận thức của cộng đồng và cách vận dụng truy xuất nguồn gốc trong quản lý thực phẩm, khi nhiều nơi vẫn coi đây là yếu tố đồng nghĩa với sự an toàn?

Ông Đào Hà Trung: Phần lớn mọi người nhầm tưởng cứ truy xuất nguồn gốc là an toàn. Thực tế, truy xuất nguồn gốc chỉ là một công cụ. Phải đặt câu hỏi truy xuất nguồn gốc để đạt mục tiêu gì? Mục đích để quản lý an toàn thực phẩm hay quản lý về chất lượng, quản lý về trách nhiệm... ?

Tức là mỗi một mục đích cuối cùng sẽ dẫn đến cách truy xuất nguồn gốc khác nhau. Trong quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc chỉ là một trong những công cụ mà thôi. Và nếu như xảy ra vấn đề gì đó cần thiết phải thu hồi chẳng hạn, thì hệ thống truy xuất nguồn gốc hỗ trợ được gì?

Tôi cho rằng, hiện nay chúng ta đang “lạm phát” công cụ này. Điều cốt lõi không phải là đặt ra mục tiêu mà phải đạt được kết quả thực chất. Nếu tạo dựng niềm tin ban đầu rất tốt nhưng cuối cùng cộng đồng lại thất vọng, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn.

PV: Việc kết nối trực tiếp nguồn nông sản địa phương vào bếp ăn học đường đang được định hướng triển khai như thế nào?

Ông Đào Hà Trung: Trong quá trình khảo sát, tôi phát hiện ra từ nhà trồng trọt cho đến suất ăn của các em có thể là qua đến tận chín đầu mối. Nên tôi phải nghĩ cách làm sao để rút ngắn được quy trình. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ giúp nhìn thấy tất cả các mắt xích ở trên đó và rút ngắn lại được. Minh bạch độ dài của chuỗi cung ứng là điều hết sức quan trọng.

Vì điều đó, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất với Hội Nông dân, dựa trên kinh nghiệm học hỏi từ Đan Mạch và Nhật Bản. Những người nông dân sản xuất quy mô nhỏ, sản lượng không lớn sẽ khó đưa hàng vào siêu thị, nên đầu ra phù hợp nhất là tiêu thụ ngay tại địa phương, giống như mô hình chợ địa phương ở nước ngoài. Những sản phẩm này không chỉ bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn chứa đựng sự chăm chút, tình cảm của người trồng. Vì vậy, tôi mong muốn nông sản từ các hộ nông dân địa phương có thể đi thẳng đến bếp ăn, vừa tươi ngon, vừa nâng cao trách nhiệm và cắt giảm bớt các mắt xích trung gian.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn sẽ có những tiết học đưa các em học sinh trở về với đồng ruộng để trực tiếp quan sát đời sống thật và quá trình sản xuất. Đây cũng là nội dung chúng tôi kỳ vọng phối hợp thực hiện cùng Hội Nông dân vào năm 2027.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Mô hình “Suất ăn minh bạch – Tick xanh trách nhiệm” hỗ trợ nhà trường, phụ huynh và các cơ quan quản lý giám sát chất lượng đầu vào, truy xuất nguồn gốc và chống gian lận thương mại; đồng thời cung cấp thêm dữ liệu minh bạch hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm. Bắt đầu triển khai từ 15/6 tại phường Tân Mỹ, hiện chương trình “Suất ăn minh bạch - Tick xanh trách nhiệm” đã có sự tham gia của 33 phường, xã trên địa bàn TP.HCM với 137 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, 69 bếp ăn, hơn 600 nhà cung cấp.