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Xây dựng seri phim ký sự về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư, 22:24, 04/11/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2087/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Cụ thể, Quyết định số 2087 điều chỉnh nội dung nhiệm vụ 12 ở Phụ lục kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027) như sau: Tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu, chương trình chính luận tuyên truyền về 80 năm công tác người có công với cách mạng; hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình ghi công liệt sĩ.

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Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng hồi tháng 10/2026.

Đồng thời, Quyết định số 2087 bổ sung thêm nhiệm vụ sau vào Phụ lục tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg: Xây dựng seri Phim ký sự truyền hình và Phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ trên. Thời gian hoàn thành: Phát sóng tập đầu tiên vào 29/4/2026, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Trước đó, ngày 2/4/2026, tại Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, chủ trì sự kiện.

Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra từ ngày 15/3/2026-27/7/2027, tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ.

Mục tiêu được đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 3/11, toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, đạt 59,94% mục tiêu đề ra về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

PV/VOV.VN
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