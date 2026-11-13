Xây dựng trường học xanh, bảo vệ môi trường bắt đầu ươm mầm từ học sinh

Đưa giáo dục môi trường từ lý thuyết vào thực tiễn

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và tình trạng khai thác tài nguyên thiếu bền vững đang trở thành những thách thức lớn, tác động trực tiếp đến đời sống, sức khỏe con người và sự phát triển của mỗi quốc gia. Trước thực trạng đó, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà cần trở thành ý thức, hành động thường xuyên của mỗi cá nhân.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên phát biểu tại Lễ phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026. Ảnh: Tùng Đinh.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách và ứng dụng công nghệ, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, trường học giữ vai trò nền tảng, bởi đây là môi trường giúp thế hệ trẻ hình thành ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay từ những năm đầu đời.

Theo Thứ trưởng, giáo dục môi trường không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức trong sách vở mà cần gắn chặt với thực hành. Những hành động tưởng chừng đơn giản như tiết kiệm điện, nước, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hay chăm sóc cây xanh nếu được duy trì thường xuyên sẽ dần trở thành thói quen tích cực.

Đáng chú ý, những thói quen này không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi trường học mà còn có khả năng lan tỏa đến gia đình và cộng đồng. Khi học sinh chủ động thực hiện, các em cũng có thể trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người thân, bạn bè.

Để làm được điều đó, các cơ sở giáo dục cần chủ động lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào hoạt động giảng dạy, sinh hoạt và quản lý, vận hành nhà trường. Đặc biệt, học sinh cần được trực tiếp quan sát, nhận diện vấn đề, đề xuất sáng kiến, thực hành và đánh giá kết quả. Qua đó, kiến thức được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, giúp các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với môi trường sống.

Ba chủ đề thiết thực, hướng tới trường học sinh thái

Tiếp nối chương trình năm 2025, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 được mở rộng với ba chủ đề gồm: “Trường học xanh”, “Trường học giảm thiểu rác thải nhựa” và “Trường học sử dụng nước an toàn, tiết kiệm”.

Việc mở rộng các chủ đề nhằm khuyến khích các trường học lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào những vấn đề môi trường gần gũi với hoạt động hằng ngày. Từ cải thiện cảnh quan, xây dựng không gian xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm đến quản lý chất thải, hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ nguồn nước, mỗi hoạt động đều có thể trở thành một bài học thực tiễn sinh động.

Trong đó, chủ đề trường học xanh hướng tới xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tăng cường cây xanh và sử dụng tài nguyên hợp lý. Chủ đề giảm thiểu rác thải nhựa khuyến khích thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế đồ nhựa dùng một lần và thúc đẩy phân loại, quản lý chất thải. Trong khi đó, chủ đề sử dụng nước an toàn, tiết kiệm góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiết yếu này.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên (bên trái) và các đại biểu tham quan các sản phẩm thân thiện môi trường của học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, phường Xuân Phương, Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Trọng Yên lưu ý, giá trị của giải thưởng không nằm ở số lượng hoạt động hay sáng kiến được đưa ra mà phải được đánh giá bằng kết quả thực tế và khả năng duy trì lâu dài.

Một không gian xanh được chăm sóc thường xuyên, hệ thống phân loại rác vận hành đúng cách hay một sáng kiến tiết kiệm nước mang lại hiệu quả rõ ràng đều có giá trị giáo dục thiết thực và khả năng nhân rộng. Vì vậy, mỗi trường cần lựa chọn những việc làm phù hợp, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công trách nhiệm, theo dõi và từng bước cải thiện hiệu quả.

Không để trường học vùng khó đứng ngoài cuộc

Để Giải thưởng năm 2026 đạt kết quả thiết thực, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục tập trung triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để các trường tham gia. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan cần phối hợp phổ biến thể lệ, tiêu chí và hướng dẫn cụ thể để các cơ sở giáo dục tiếp cận, triển khai chương trình.

Đặc biệt, cần quan tâm đến các trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi còn gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận thông tin. Việc hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời sẽ giúp các trường có điều kiện giới thiệu những hoạt động, sáng kiến phù hợp với đặc thù địa phương, bảo đảm cơ hội tham gia rộng rãi và thực chất.

Nhiệm vụ thứ hai là phát huy tính chủ động của nhà trường, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Các cơ sở giáo dục cần đưa mục tiêu bảo vệ môi trường vào kế hoạch hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể và lồng ghép nội dung phù hợp trong giảng dạy, sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm.

Giáo viên cần khuyến khích học sinh chủ động lựa chọn vấn đề môi trường cần giải quyết, đề xuất giải pháp và theo dõi kết quả thực hiện. Cùng với đó, sự phối hợp của cha mẹ học sinh có vai trò quan trọng trong việc duy trì những thói quen tích cực, giúp các hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ diễn ra trong khuôn viên trường học mà còn được thực hiện tại mỗi gia đình.

Nhiệm vụ thứ ba là mở rộng hợp tác ASEAN và huy động sự đồng hành của các đối tác. Theo Thứ trưởng, Giải thưởng cần trở thành cầu nối để các trường học Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận mô hình hiệu quả và chia sẻ sáng kiến với các trường trong khu vực, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của ASEAN.

Thứ trưởng cũng mong muốn các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức xã hội tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, học liệu, tập huấn giáo viên và các giải pháp phù hợp với nhu cầu của nhà trường. Việc huy động nguồn lực cần bảo đảm hiệu quả, chú trọng khả năng duy trì lâu dài và ưu tiên những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Trọng Yên trân trọng cảm ơn Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) đã tài trợ, đồng hành cùng Giải thưởng; đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đối tác và cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai chương trình.

Mỗi học sinh là một nhân tố lan tỏa lối sống xanh

Gửi thông điệp tới học sinh, Thứ trưởng Lê Trọng Yên khuyến khích các em mạnh dạn đề xuất ý tưởng, cùng thầy cô và bạn bè biến sáng kiến thành những việc làm cụ thể, kiên trì thực hiện mỗi ngày.

Thông điệp này cũng cho thấy định hướng quan trọng của Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026: xây dựng môi trường học đường không chỉ xanh về cảnh quan mà còn xanh trong nhận thức và hành động.

Thực tế, bảo vệ môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án lớn hay khoản đầu tư tốn kém. Một vòi nước được khóa đúng lúc, một chiếc chai nhựa được thay thế bằng bình nước cá nhân, một thùng rác được phân loại đúng cách hay một hàng cây được chăm sóc thường xuyên đều là những hành động có ý nghĩa.

Khi những việc làm nhỏ được duy trì thành nền nếp, nhà trường sẽ trở thành nơi hình thành và lan tỏa lối sống có trách nhiệm với môi trường. Đây cũng là nền tảng để những sáng kiến xanh không dừng lại ở phạm vi một cuộc thi mà trở thành hoạt động thường xuyên, bền vững.

Với sự đồng hành của các cơ quan quản lý, đối tác, tổ chức xã hội cùng tâm huyết của đội ngũ giáo viên và học sinh, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo ra những mô hình bảo vệ môi trường thiết thực, có khả năng duy trì và nhân rộng, góp phần xây dựng thế hệ công dân có trách nhiệm với thiên nhiên và tương lai phát triển bền vững của đất nước.