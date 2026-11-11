Xảy ra 5 vụ dông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng



Theo thống kê, trong số 260 căn nhà bị ảnh hưởng có 18 căn bị sập và 242 căn bị tốc mái. Dông lốc còn làm gãy đổ 7 trụ điện, nhiều cây xanh và gây thiệt hại 23,15 ha diện tích sản xuất cây ăn quả, chủ yếu là mít và sầu riêng.

Đáng chú ý, tại xã Hậu Mỹ, giông lốc gây thiệt hại cho 2 cơ sở sản xuất. Trong đó, Nhà máy Phước Lộc - Thiên Hộ bị tốc 15 tấm tôn nóc. Riêng Công ty Anh Dẫu Tiền Giang (ấp Mỹ Trung) bị sập khoảng 50% mái nhà kho, ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Sau sự cố, công ty đã huy động hơn 100 nhân sự di dời vật tư, khẩn trương sửa chữa nhà xưởng nhằm sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Nhiều nhà dân ở tỉnh Đồng Tháp xơ xát sau cơn mưa dông

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đối với 18 căn nhà bị sập, các xã Trường Xuân, Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Phương Thịnh, Châu Thành và Tân Thạnh đã hỗ trợ các hộ dân thu dọn đồ đạc, vật dụng, bảo đảm an toàn và bố trí nơi ở tạm thời. Đến nay, các hộ cơ bản ổn định sinh hoạt.

Đối với 242 căn nhà bị tốc mái, các địa phương tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, lợp lại mái nhà. Công tác khắc phục cơ bản hoàn tất, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Hệ thống điện cũng đã được khôi phục sau khi 7 trụ điện trung thế bị gãy tại các xã Trường Xuân, Phương Thịnh và Thanh Bình được sửa chữa, thay thế, bảo đảm cấp điện trở lại an toàn cho người dân.

Công ty phân bón A Dẩu tại xã Hậu Mỹ bị thiệt hại do mưa dông hơn 4 tỷ đồng

Bên cạnh đó, một số địa phương đã vận động các nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho những hộ có nhà bị sập, gặp khó khăn. Cụ thể, xã Trường Xuân vận động hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng; xã Phương Thịnh hỗ trợ 2 hộ, mỗi hộ 6 triệu đồng; xã Thanh Bình hỗ trợ 3 hộ có nhà bị sập, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến ngày 11/11, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ dông lốc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 15,49 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 34 căn nhà bị sập, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh và 575 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 168 căn tốc mái hoàn toàn.

Ngành điện khẩn trương khắc phục hiện trường sau khi thiên tai đi qua

Ngoài ra, dông lốc còn làm tốc mái 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ gồm 5 phòng, 5 chuồng trại; làm hư hỏng 2 ô tô và 1 xe mô tô. Về hạ tầng, có 24 trụ điện bị gãy đổ, nhiều cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến các tuyến giao thông, công trình công cộng, trường học và khu di tích.