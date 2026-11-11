English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xảy ra 5 vụ dông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng

Thứ Tư, 19:53, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tinh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 6 đến ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 5 vụ dông lốc tại 15 xã, làm sập và tốc mái 260 căn nhà, gãy đổ 7 trụ điện, ảnh hưởng hơn 23 ha cây ăn quả. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8.355 tỷ đồng.


Theo thống kê, trong số 260 căn nhà bị ảnh hưởng có 18 căn bị sập và 242 căn bị tốc mái. Dông lốc còn làm gãy đổ 7 trụ điện, nhiều cây xanh và gây thiệt hại 23,15 ha diện tích sản xuất cây ăn quả, chủ yếu là mít và sầu riêng.

Đáng chú ý, tại xã Hậu Mỹ, giông lốc gây thiệt hại cho 2 cơ sở sản xuất. Trong đó, Nhà máy Phước Lộc - Thiên Hộ bị tốc 15 tấm tôn nóc. Riêng Công ty Anh Dẫu Tiền Giang (ấp Mỹ Trung) bị sập khoảng 50% mái nhà kho, ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Sau sự cố, công ty đã huy động hơn 100 nhân sự di dời vật tư, khẩn trương sửa chữa nhà xưởng nhằm sớm ổn định hoạt động sản xuất.

xay ra 5 vu dong loc o Dong thap gay thiet hai hon 8,3 ty dong hinh anh 1
Nhiều nhà dân ở tỉnh Đồng Tháp xơ xát sau cơn mưa dông 

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đối với 18 căn nhà bị sập, các xã Trường Xuân, Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Phương Thịnh, Châu Thành và Tân Thạnh đã hỗ trợ các hộ dân thu dọn đồ đạc, vật dụng, bảo đảm an toàn và bố trí nơi ở tạm thời. Đến nay, các hộ cơ bản ổn định sinh hoạt.

Đối với 242 căn nhà bị tốc mái, các địa phương tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, lợp lại mái nhà. Công tác khắc phục cơ bản hoàn tất, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Hệ thống điện cũng đã được khôi phục sau khi 7 trụ điện trung thế bị gãy tại các xã Trường Xuân, Phương Thịnh và Thanh Bình được sửa chữa, thay thế, bảo đảm cấp điện trở lại an toàn cho người dân.

xay ra 5 vu dong loc o Dong thap gay thiet hai hon 8,3 ty dong hinh anh 2
Công ty phân bón A Dẩu tại xã Hậu Mỹ bị thiệt hại do mưa dông hơn 4 tỷ đồng 

Bên cạnh đó, một số địa phương đã vận động các nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho những hộ có nhà bị sập, gặp khó khăn. Cụ thể, xã Trường Xuân vận động hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng; xã Phương Thịnh hỗ trợ 2 hộ, mỗi hộ 6 triệu đồng; xã Thanh Bình hỗ trợ 3 hộ có nhà bị sập, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến ngày 11/11, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ dông lốc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 15,49 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 34 căn nhà bị sập, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh và 575 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 168 căn tốc mái hoàn toàn.

xay ra 5 vu dong loc o Dong thap gay thiet hai hon 8,3 ty dong hinh anh 3
Ngành điện khẩn trương khắc phục hiện trường sau khi thiên tai đi qua

Ngoài ra, dông lốc còn làm tốc mái 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ gồm 5 phòng, 5 chuồng trại; làm hư hỏng 2 ô tô và 1 xe mô tô. Về hạ tầng, có 24 trụ điện bị gãy đổ, nhiều cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến các tuyến giao thông, công trình công cộng, trường học và khu di tích.

hang-chuc-can-nha-dan-bi-toc-mai.jpg

Dông lốc làm 93 căn nhà dân ở Đồng Tháp bị sập, tốc mái

VOV.VN - Ngày 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ tối 8/11 đã làm sập, tốc mái 93 căn nhà tại 5 xã, gồm: Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân. Trong đó, có 4 căn nhà bị sập, 89 căn bị tốc mái, làm gãy, đổ 2 trụ điện và nhiều cây xanh.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng do dông lốc, sét gây ra
Đồng Tháp thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng do dông lốc, sét gây ra

VOV.VN - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp thiệt hại do 18 vụ dông lốc, sét, gây thiệt hại ước hơn 6,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 trường hợp tử vong do sét đánh.

Đồng Tháp thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng do dông lốc, sét gây ra

Đồng Tháp thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng do dông lốc, sét gây ra

VOV.VN - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp thiệt hại do 18 vụ dông lốc, sét, gây thiệt hại ước hơn 6,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 trường hợp tử vong do sét đánh.

Đồng Tháp: Mưa lớn gây ngập diện rộng, giá nông sản tăng cao
Đồng Tháp: Mưa lớn gây ngập diện rộng, giá nông sản tăng cao

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đặc biệt là trận mưa chiều 3/10, đã gây ngập trên diện rộng tại nhiều địa phương ở tỉnh Đồng Tháp. Ngày 4/10, nông dân khẩn trương bơm nước ra khỏi ruộng, vườn nhằm hạn chế thiệt hại cho rau màu và cây ăn trái trong mùa mưa bão.

Đồng Tháp: Mưa lớn gây ngập diện rộng, giá nông sản tăng cao

Đồng Tháp: Mưa lớn gây ngập diện rộng, giá nông sản tăng cao

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đặc biệt là trận mưa chiều 3/10, đã gây ngập trên diện rộng tại nhiều địa phương ở tỉnh Đồng Tháp. Ngày 4/10, nông dân khẩn trương bơm nước ra khỏi ruộng, vườn nhằm hạn chế thiệt hại cho rau màu và cây ăn trái trong mùa mưa bão.

Dông lốc làm 93 căn nhà dân ở Đồng Tháp bị sập, tốc mái
Dông lốc làm 93 căn nhà dân ở Đồng Tháp bị sập, tốc mái

VOV.VN - Ngày 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ tối 8/11 đã làm sập, tốc mái 93 căn nhà tại 5 xã, gồm: Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân. Trong đó, có 4 căn nhà bị sập, 89 căn bị tốc mái, làm gãy, đổ 2 trụ điện và nhiều cây xanh.

Dông lốc làm 93 căn nhà dân ở Đồng Tháp bị sập, tốc mái

Dông lốc làm 93 căn nhà dân ở Đồng Tháp bị sập, tốc mái

VOV.VN - Ngày 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ tối 8/11 đã làm sập, tốc mái 93 căn nhà tại 5 xã, gồm: Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân. Trong đó, có 4 căn nhà bị sập, 89 căn bị tốc mái, làm gãy, đổ 2 trụ điện và nhiều cây xanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc

VOV.VN - Liên quan đến cơn mưa to kèm theo giông lốc gây thiệt hại hàng chục căn nhà dân ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp- Môi trường tỉnh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, tặng quà cho các gia đình bị thiên tai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc

VOV.VN - Liên quan đến cơn mưa to kèm theo giông lốc gây thiệt hại hàng chục căn nhà dân ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp- Môi trường tỉnh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, tặng quà cho các gia đình bị thiên tai.

Giông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại 46 căn nhà, một người tử vong
Giông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại 46 căn nhà, một người tử vong

VOV.VN - Một cơn mưa to kèm theo giông lốc tại địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và có một người tử vong khi sửa chữa nhà ở.

Giông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại 46 căn nhà, một người tử vong

Giông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại 46 căn nhà, một người tử vong

VOV.VN - Một cơn mưa to kèm theo giông lốc tại địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và có một người tử vong khi sửa chữa nhà ở.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục