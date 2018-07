Xe bán tải tông liên hoàn, 2 người chết, 1 người bị thương nặng

Khoảng gần 16h30 chiều 21/7, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Pơ Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi xe ô tô bán tải tông liên hoàn nhiều xe máy khiến 2 người chết, 1 người bị đa chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khi tài xế Phạm Thanh Tuấn (SN 1990), trú xã Pơ Đrang, huyện Krông Búk điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 47C-166.96 chạy hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến đoạn thôn 8, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk thì tông phải xe máy biển kiểm soát 47U1-054.86 (chưa rõ danh tính và địa chỉ người lái). Chưa dừng lại, xe bán tải tiếp tục tông 2 xe máy khác. Một xe mang biển kiểm soát 37N2-4762 do anh Ngô Văn Diên (SN 1982) ở Nghệ An và xe máy biển kiểm soát 47U1-125.84 do anh Nguyễn Bá Sỹ (SN 1977), điều khiển chở theo anh Lê Doãn Trung (SN 1994), cả hai cùng trú tỉnh Thanh Hóa.

Xe máy bị vỡ nát, hư hỏng hoàn toàn.

Hậu quả, anh Diên tử vong tại chỗ, anh Sỹ tử vong trên đường đi cấp cứu; riêng anh Trung bị đa chấn thương nặng được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe bán tải bị biến dạng phần đầu và hư hỏng nặng, 3 xe máy bị vỡ nát và hư hại hoàn toàn.

Đầu chiếc xe bán tải gây tai nạn bị vỡ nát, hư hỏng nặng.

Được báo tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Vợ bị tai nạn, chồng xách dao tới bệnh viện tìm người gây tai nạn Nghe tin vợ bị tai nạn giao thông, Thành rủ thêm Cường mang theo 2 con dao vào bệnh viện truy tìm người gây tai nạn để "nói chuyện".

Tai nạn trên cao tốc, 2 người chết cháy trong xe VOV.VN -Hai người chết cháy trong xe khi xe khách tông vào đuôi container trên TP HCM – Long Thành – Dầu Giây vào sáng sớm 21/7.