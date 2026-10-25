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Xe buýt bất ngờ cháy trơ khung ở Đà Nẵng, không thiệt hại về người

Chủ Nhật, 10:29, 25/10/2026
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VOV.VN - Tối 24/10, một xe buýt đang lưu thông trên Quốc lộ 40B, đoạn qua phường Hương Trà (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) thì bất ngờ bốc cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe hư hỏng nặng


Khoảng 21h tối 24/10, chiếc xe buýt đang chạy trên đường Nam Quảng Nam (Quốc lộ 40B), đoạn qua phường Hương Trà, TP Đà Nẵng thì bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm thân xe, kèm theo cột khói lớn bốc cao giữa đêm. Thời điểm xảy ra sự việc, xe buýt đã hoàn tất việc trả khách nên không còn hành khách trên xe.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Chiếc xe buýt bị lửa thiêu rụi phần lớn thân xe, nhiều vị trí cháy trơ khung sắt, kính cửa sổ bị phá hủy. Xung quanh xe, nhiều mảnh vỡ và vật liệu cháy nằm vương vãi trên mặt đường.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng đang làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

xe buyt bat ngo chay tro khung o Da nang, khong thiet hai ve nguoi hinh anh 1
Xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.
xe buyt bat ngo chay tro khung o Da nang, khong thiet hai ve nguoi hinh anh 2
Sau 20 phút, cảnh sát dập tắt đám cháy.
xe buyt bat ngo chay tro khung o Da nang, khong thiet hai ve nguoi hinh anh 3
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 2 xe đến hiện trường.
xe buyt bat ngo chay tro khung o Da nang, khong thiet hai ve nguoi hinh anh 4
Chiếc xe cháy trơ khung, không thiệt hại về người.
Thành Long/VOV-Miền Trung
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