Thứ Tư, 07:00, 21/10/2026
Xe chở cát nối đuôi ở Lâm Thao (Phú Thọ), người dân nơm nớp lo mất an toàn
VOV.VN - Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở cát rầm rập nối đuôi nhau từ sáng sớm đến đêm khuya trên Quốc lộ 2D, đoạn qua xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng này không chỉ khiến hạ tầng giao thông đứng trước nguy cơ bị hư hỏng mà còn gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
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