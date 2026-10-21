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Thứ Tư, 07:00, 21/10/2026

Xe chở cát nối đuôi ở Lâm Thao (Phú Thọ), người dân nơm nớp lo mất an toàn

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VOV.VN - Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở cát rầm rập nối đuôi nhau từ sáng sớm đến đêm khuya trên Quốc lộ 2D, đoạn qua xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng này không chỉ khiến hạ tầng giao thông đứng trước nguy cơ bị hư hỏng mà còn gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 1
Ghi nhận của phóng viên VOV.VN trong những ngày từ đầu tháng 10 đến 20/10, những đoàn xe siêu trường, siêu trọng vô tư lưu thông vào giờ cao điểm như học sinh tan học, người lao động đi làm khiến mật độ các phương tiện tham gia giao thông khu vực trung tâm xã Lâm Thao (Phú Thọ) trở nên đông đúc nhiều lúc bị kẹt cứng.
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 2
Hình ảnh những xe ô tô đầu kéo vừa “ăn” cát chạy ra Quốc lộ 2D chưa che chắn, có dấu hiệu quá tải. Xe đi đến đâu, cát rơi vãi đến đó là nỗi ám ảnh, khiếp sợ của người dân khi tham gia giao thông. 
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 3
Hình ảnh đoàn xe "6 chân" (xe tải có 6 hàng bánh lốp) lết từ điểm khai thác cát ra Quốc lộ 2D chiếm hết làn đường của người tham gia giao thông. Nhiều gia đình có con em đang đi học cho biết, cảm thấy bất an khi con em phải đi xe đạp, xe máy điện qua khu vực khai thác cát, có đông phương tiện xe tải nặng hoạt động.
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 4
Những đoàn xe chở cát che chắn sơ sài chạy rầm rộ từ sáng đến đêm khuya khiến tuyến đường dân sinh kết nối Quốc lộ 2D xuất hiện nhiều vết sụt lún, hư hỏng. Đây cũng là nỗi bất an với người dân ở khu vực xã Lâm Thao và người dân sống trên đoạn đường đê sông Hồng này. 
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 5
Những đoàn xe siêu trường, siêu trọng lặc lè cát hiên ngang chạy từ đường gom dân sinh ra trung tâm xã Lâm Thao vào bất kể thời gian nào là nỗi khiếp đảm của nhiều người tham gia giao thông. 
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 6
Bà Trần Thị Thao, ở khu Tân Sơn, xã Lâm Thao cho biết, tình trạng xe chở cát hoạt động từ sáng đến đêm khiến bụi bẩn phát tán, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. “Nhà vừa quét xong đã lại bám đầy bụi. Tôi ngày nào cũng phải cào, gom cát trên đường để hạn chế bụi bẩn”, bà Thao chia sẻ.
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 7
Hình ảnh đoàn xe "6 chân" đang dừng tại các điểm mỏ để chờ vào “ăn cát”. Nhiều xe thành thùng có dấu hiệu cơi nới. Xe đỗ ngược, xe đỗ xuôi khiến tuyến đường Quốc lộ 2D chở nên chật chội mất an toàn cho người tham gia giao thông.
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 8
Dù đã có biển cấm xe chở cát đi vào khu dân cư nhưng các xe 6 chân có trọng tải hàng vài chục tấn vẫn thản nhiên chạy rầm rập vào các tuyến đường dân sinh tại xã Lâm Thao. 
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 9
Xe từ các điểm khai thác chạy trên đường tạo ra các con đường đầy bụi, cây cối nhuốm mầu của bùn cát và cản trở tầm nhìn của các phương tiện đi theo sau, tuyến đê này lúc nào cũng bụi mù bụi mịt. 
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 10
Những xe "6 chân" lặc lè cát, chở vượt quá thành thùng làm rơi vãi cát khắp đường là nỗi bất an với người dân ở đây. Người dân địa phương cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông. Đồng thời, cần xử lý nghiêm các cá nhân, chủ doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. 
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 11
Hoạt động vận tải cát diễn ra từ sáng sớm tới đêm khuya. Có những xe 6 chân dù tối muộn nhưng vẫn “cõng” cát từ các mỏ chạy ra Quốc lộ 32C. 
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 12
Hai xe 6 chân chở cát này đã "bịt kín" một khúc cua trên Quốc lộ 2D làm cho các phương tiện khác không thể lưu thông được. 
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 13
Một bến cát tại xã Lâm Thao hoạt động rầm rộ từ sáng đến tối, lấn chiếm hành lang thoát lũ, các xe tải cỡ lớn có dấu hiệu cơi nới, quá tải hoạt động tấp nập. Con đường đê đang yên ả sạch sẽ bỗng trở nên nứt gãy nhuộm đầy bùi cát…
xe cho cat noi duoi o lam thao phu tho , nguoi dan nom nop lo mat an toan hinh anh 14
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Lâm Thao cho biết sẽ giao bộ phận chuyên môn kiểm tra tình trạng như phóng viên phản ánh trên địa bàn. Vị lãnh đạo này cũng thông tin, trước đó, UBND xã đã phối hợp với Sở Xây dựng và lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý một điểm khai thác tại khu vực này.
Lâm Thao, Phú Thọ: Ám ảnh những đoàn xe chở cát trên Quốc lộ 2D.

 

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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