Xe chở chuối mất phanh lao vào nhà dân, một người bị thương nhẹ

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu vừa cho biết, chiều 9/4, một xe tải chở chuối lưu thông trên quốc lộ 4D, trên đường từ thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ đã mất phanh lao vào nhà dân, làm một người bị thương nhẹ.

Cụ thể, khoảng 17h chiều nay, xe tải mang biển kiểm soát 18C-04507 chở chuối theo hướng từ thành phố Lai Châu về cửa khẩu Ma Lù Thàng, khi xuống gần chân đèo Hồng Thu Mán, thuộc đại phận xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ thì bị mất phanh. Lái xe nỗ lực điều khiển phương tiện đến ngã ba Mường So - thành phố Lai Châu - thị trấn Phong Thổ thì gặp một xe container đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn và rất may không gây thiệt hại về người

Thấy đường hẹp, không đảm bảo an toàn, lái xe điều khiển xe chạy theo hướng quốc lộ 100 vào xã Mường So. Khi đến đoạn cua ở khu dân cư, do tốc độ chạy nhanh, không kịp xử lý đã lao vào một nhà dân kinh doanh hàng ăn, khiến phương tiện bị lật nghiêng.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo lực lượng chức năng địa phương cho biết, khi xe lao vào nhà dân chỉ có một người đang sửa mái tôn ngôi nhà. Khi phát hiện có phương tiện chạy tốc độ cao về hướng mình, thợ sửa mái tôn trên mái đã nhảy xuống đất để thoát thân, nên bị sây sát nhẹ. Rất may khi đó trong quán không có người, nên vụ tai nạn chỉ làm hư hỏng hai xe mô tô đỗ ở cửa và thiệt hại một số vật dụng của nhà hàng.

Ông Vương Văn Dũng, Phó Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Phong Thổ đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Vụ tai nạn chỉ làm một người bị thương nhẹ và thiệt hại nhẹ về tài sản, nên hiện lực lượng chức năng điều phương tiện cứu hộ đưa xe gây tai nạn về nơi tập kết để tiếp tục điều tra xử lý.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đây cũng là bài học cảnh báo đối với các phương tiện khi lên xuống đèo cần kiểm tra an toàn kỹ thuật trước khi lưu thông./.

PV/VOV-Tây Bắc

PC_Article_AfterShare_1