Xe chở cựu chiến binh mất phanh trên đèo Pha Đin, 4 người bị thương

Khoảng 10 giờ sáng nay 22/4, khi đang lưu thông trên đèo Pha Đin, đoạn qua địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, một xe khách chở cựu chiến binh đã bị mất phanh lao vào vách núi khiến 4 người bị thương.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do xe khách bị mất phanh.

Trung tá Nguyễn Phi Linh, Trạm Cảnh sát giao thông Tuần Giáo thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách Hyundai mang biển kiểm soát 29Z – 8146 do tài xế Nguyễn Hồng Việt, sinh năm 1974, trú tại Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội điều khiển theo hướng Hà Nội – Điện Biên khi đang xuống dốc trên đèo Pha Đin, thuộc khu vực bản Háng Tầu 1, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo thì bất ngờ bị mất phanh.



Sau đó, chiếc xe lao đi gần 1km, đến Km 367+600 (Quốc lộ 6) thì lao vào taluy dương, một bên xe bị tụt xuống rãnh. Trên xe lúc này có 36 người gồm: Lái xe, phụ xe, hướng dẫn viên du lịch và 33 hành khách là cựu chiến binh xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội đang trên đường lên thăm Điện Biên.

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương, may mắn không có trường hợp nào tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu và bố trí phương tiện đưa các cựu chiến binh về nhà khách huyện Tuần Giáo nghỉ ngơi, chờ xe để di chuyển về Điện Biên.

Khuyến cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên: Đèo Pha Đin đoạn qua địa phận nêu trên có nhiều dốc cao, quanh co, nên các phương tiện, đặc biệt là xe tải hạng nặng, xe khách cần hết sức lưu ý, kiểm tra đầy đủ thiết bị an toàn của xe trước khi xuống dốc./.