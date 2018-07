Xe chở lợn va chạm xe đông lạnh, vợ chồng tài xế mắc kẹt trong cabin

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 9h ngày 15/7, trên Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm trên chiếc xe tải chở lợn mang BKS: 47C-114.83 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Vinh theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, do trời mưa to, đường trơn, chiếc xe tải chở lợn bất ngờ va chạm cực mạnh với xe tải đông lạnh mang BKS: 77C- 060.93 đang lưu thông ngược chiều. Hàng chục con lợn tràn ra đường sau vụ tai nạn.

Cú va chạm kinh hoàng khiến cabin chiếc xe tải đông lạnh bị hư hỏng nặng, hai vợ chồng tài xế mắc kẹt trong cabin. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán đưa xà beng cạy cửa để đưa vợ chồng tài xế ra ngoài đi cấp cứu. Còn tài xế xe tải chở lợn bị thương nhẹ. Do xe chở lợn lật nghiêng bên đường nên hàng chục con lợn bị đè chết, số còn lại thì chạy toán loạn dọc đường.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường tránh bị ùn tắc cục bộ gần 3 km do cả hai chiếc xe nằm chắn ngang đường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ./. Xe chở lợn bị mất lái trên Quốc lộ 3 khiến 1 phụ nữ tử vong Tại km 183+800 Quốc lộ 3, lái xe bị mất lái nên xe tải đã bị lật ngang. Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong.