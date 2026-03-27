Xe chở vật liệu gây mất an toàn trên đường quê Quảng Ngãi

Cơ quan chức năng tỉnh này đang tăng cường kiểm tra, xử lý đối với chủ phương tiện, tài xế vi phạm. Từ khi mỏ đất An Hội, xã Mỏ Cày đi vào hoạt động, Tỉnh lộ 627B vốn nhỏ hẹp phải “gánh” lượng lớn xe tải trọng lớn lưu thông liên tục. Con đường nhỏ hẹp chỉ đủ 2 làn xe tải, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của nhiều lái xe chưa tốt, khiến nguy cơ tai nạn gia tăng.

Dọc 2 bên đường, bụi bám vào cây cối.

Theo phản ánh của người dân dọc tuyến 627B, đường hẹp, mỗi lần xe tải đi qua là chiếm gần hết phần đường, nhiều xe chạy nhanh, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Sơn, ở thôn Minh Tân Bắc, xã Mỏ Cày cho biết, bụi đất từ xe tải rơi vãi bay vào nhà, ảnh hưởng sinh hoạt và kinh doanh của gia đình. Nhiều hộ dân phải đóng cửa, che chắn tạm thời để hạn chế bụi bẩn:

“Bụi bay vào trong nhà. Xe to mà chở quá nhiều, làm đổ đất đầy đường. Lúc trời tạnh ráo, xe chạy với vận tốc lớn thì cuốn bụi bay theo hướng di chuyển. Nhiều người dân đi chợ hay đi làm, bùn văng lên người”, ông Nguyễn Sơn cho biết thêm.

Các xe chạy thành đoàn gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 24/3 cho thấy, nhiều xe chở đất che chắn sơ sài, làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường khi lưu thông. Các đơn vị có xe chở đất đã tưới nước giảm bụi nhưng đều làm sơ sài, mặt đường trơn trượt, dễ gây ra tai nạn giao thông.

Đường hẹp, chỉ vừa đủ 2 xe tải lưu thông.

Theo cán bộ UBND xã Mỏ Cày, mỏ đất An Hội được cấp phép khai thác với diện tích hơn 9,4 héc ta, trữ lượng khoảng 1,3 triệu mét khối, công suất khai thác 240.000 mét khối mỗi năm. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển vật liệu chưa bảo đảm các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Địa phương đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Xe tải chở vật liệu che chắn sơ sài.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển vật liệu trên tuyến. Trong đợt kiểm tra ngày 26/3, lực lượng chức năng đã dừng phương tiện để kiểm tra tải trọng, kích thước thành thùng, xử lý các trường hợp vi phạm. Thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua hai ngày tuần tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản một số trường hợp vi phạm như chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu:

"Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các tổ khu vực tại địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cũ (nay là xã Mỏ Cày) tăng cường tuần tra trên Tỉnh lộ 627B để kiểm soát các phương tiện. Qua đó, đơn vị cũng làm việc với các chủ mỏ đất trên địa bàn, yêu cầu phải có người điều tiết phương tiện ra vào. Bên cạnh đó, các mỏ phải có cân tải trọng và đảm bảo xe chạy đúng tải, không để tình trạng xe chạy thành đoàn gây ô nhiễm môi trường", Thượng tá Lê Minh Hoàng nói.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra tải trọng xe chở đất.

Nhu cầu đất san lấp phục vụ các công trình xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi đang tăng mạnh. Việc một số đơn vị, phương tiện chưa chấp hành nghiêm trong hoạt động vận tải làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông đã gây bức xúc trong nhân dân. Cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển vật liệu, xử lý mạnh các tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần bảo vệ môi trường, ổn định đời sống người dân.