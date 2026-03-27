Xe chở vật liệu gây mất an toàn trên đường quê Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 11:41, 27/03/2026
VOV.VN - Thời gian gần đây, trên Tỉnh lộ 627B qua xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng xe tải chở vật liệu hoạt động rầm rộ, che chắn sơ sài làm rơi vãi đất, đá xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

 

Cơ quan chức năng tỉnh này đang tăng cường kiểm tra, xử lý đối với chủ phương tiện, tài xế vi phạm. Từ khi mỏ đất An Hội, xã Mỏ Cày đi vào hoạt động, Tỉnh lộ 627B vốn nhỏ hẹp phải “gánh” lượng lớn xe tải trọng lớn lưu thông liên tục. Con đường nhỏ hẹp chỉ đủ 2 làn xe tải, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của nhiều lái xe chưa tốt, khiến nguy cơ tai nạn gia tăng.

Dọc 2 bên đường, bụi bám vào cây cối.

Theo phản ánh của người dân dọc tuyến 627B, đường hẹp, mỗi lần xe tải đi qua là chiếm gần hết phần đường, nhiều xe chạy nhanh, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Sơn, ở thôn Minh Tân Bắc, xã Mỏ Cày cho biết, bụi đất từ xe tải rơi vãi bay vào nhà, ảnh hưởng sinh hoạt và kinh doanh của gia đình. Nhiều hộ dân phải đóng cửa, che chắn tạm thời để hạn chế bụi bẩn:

“Bụi bay vào trong nhà. Xe to mà chở quá nhiều, làm đổ đất đầy đường. Lúc trời tạnh ráo, xe chạy với vận tốc lớn thì cuốn bụi bay theo hướng di chuyển. Nhiều người dân đi chợ hay đi làm, bùn văng lên người”, ông Nguyễn Sơn cho biết thêm. 

Các xe chạy thành đoàn gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 24/3 cho thấy, nhiều xe chở đất che chắn sơ sài, làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường khi lưu thông. Các đơn vị có xe chở đất đã tưới nước giảm bụi nhưng đều làm sơ sài, mặt đường trơn trượt, dễ gây ra tai nạn giao thông.

Đường hẹp, chỉ vừa đủ 2 xe tải lưu thông.

Theo cán bộ UBND xã Mỏ Cày, mỏ đất An Hội được cấp phép khai thác với diện tích hơn 9,4 héc ta, trữ lượng khoảng 1,3 triệu mét khối, công suất khai thác 240.000 mét khối mỗi năm. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển vật liệu chưa bảo đảm các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Địa phương đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Xe tải chở vật liệu che chắn sơ sài.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển vật liệu trên tuyến. Trong đợt kiểm tra ngày 26/3, lực lượng chức năng đã dừng phương tiện để kiểm tra tải trọng, kích thước thành thùng, xử lý các trường hợp vi phạm. Thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua hai ngày tuần tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản một số trường hợp vi phạm như chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu:

"Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các tổ khu vực tại địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cũ (nay là xã Mỏ Cày) tăng cường tuần tra trên Tỉnh lộ 627B để kiểm soát các phương tiện. Qua đó, đơn vị cũng làm việc với các chủ mỏ đất trên địa bàn, yêu cầu phải có người điều tiết phương tiện ra vào. Bên cạnh đó, các mỏ phải có cân tải trọng và đảm bảo xe chạy đúng tải, không để tình trạng xe chạy thành đoàn gây ô nhiễm môi trường", Thượng tá Lê Minh Hoàng nói. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra tải trọng xe chở đất.

Nhu cầu đất san lấp phục vụ các công trình xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi đang tăng mạnh. Việc một số đơn vị, phương tiện chưa chấp hành nghiêm trong hoạt động vận tải làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông đã gây bức xúc trong nhân dân. Cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển vật liệu, xử lý mạnh các tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần bảo vệ môi trường, ổn định đời sống người dân.

Xe chở vật liệu "bức tử" Quốc lộ 3, CSGT vào cuộc xử lý

VOV.VN - Ngày 25/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước phản ánh của người dân về tình trạng xe chở vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: xe tải quá tải mỏ đất An Hội tỉnh lộ 627B ô nhiễm bụi mất an toàn giao thông rơi vãi vật liệu kiểm tra tải trọng Quảng Ngãi vi phạm vận tải xử lý xe tải
Sau phản ánh của VOV, CSGT Lạng Sơn vào cuộc xử lý xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng xe chở vật liệu gây khói bụi, để đất cát vương vãi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ven tuyến quốc lộ 4B đoạn Km18-Km80, CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Lạng Sơn: Xe chở vật liệu gây khói bụi, ảnh hưởng đời sống nhân dân
VOV.VN - Để phục vụ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km18 – Km80, tỉnh Lạng Sơn), những ngày gần đây tần suất xe chở vật liệu xây dựng tăng cao. Tuy nhiên, một số phương tiện che chắn sơ sài, để đất cát rơi vãi, gây bụi bặm, ô nhiễm.

Xe chở vật liệu băm nát đường đê - Bắc Ninh chỉ đạo khẩn
VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử VOV về việc hàng loạt xe chở vật liệu xây dựng (cát) có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy nườm nượp trên tuyến đường từ thị xã Quế Võ đến phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh), gây mất an toàn giao thông cho người dân và hư hỏng mặt đê. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra chỉ đạo khẩn.

