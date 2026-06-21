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Xe container chở hơn 100 xe máy bốc cháy trên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam

Chủ Nhật, 17:27, 21/06/2026
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VOV.VN - Chiều 21/6, một vụ cháy lớn xảy ra trên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thiêu rụi toàn bộ thùng xe container đang vận chuyển hơn 100 xe máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, xe container mang biển kiểm soát 37H-110.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đi qua cầu Bến Thủy 2, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía sau thùng container.

xe container cho hon 100 xe may boc chay tren cau ben thuy 2 bac qua song lam hinh anh 1
Hiện trườn vụ cháy.

Ngay lập tức, tài xế cho xe dừng khẩn cấp và tách phần đầu kéo ra khỏi rơ-moóc nhằm ngăn đám cháy lan rộng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng container, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Được biết, tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên container có khoảng 100 xe máy nhãn hiệu Honda SH cùng một số loại xe khác. Toàn bộ số phương tiện này được cho là đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

xe container cho hon 100 xe may boc chay tren cau ben thuy 2 bac qua song lam hinh anh 2
Thùng xe chở hơn 100 xe máy trơ khung sau vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, thùng container bị biến dạng hoàn toàn sau hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản được đánh giá là rất lớn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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