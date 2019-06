Xe container cuốn nát xe máy dưới gầm, một phụ nữ thoát chết khó tin

Ngày 14/6, một vụ tai nạn giao thông giữa xe container chở gỗ ép với chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển trên đường đoạn qua khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khiến chiếc xe máy bị hư hỏng, biến dạng nằm dưới gầm xe, còn người điều khiển xe may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, nam tài xế tên Tường ở Bình Phước điều khiển xe container mang biển số 51D – 140.60 chở gỗ ép lưu thông trên từ đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đi ra đường ĐT.741.



Khi ra đến đoạn đường giao nhau với đường ĐT.741, tài xế Tường đánh lái để đi TPHCM. Đúng lúc này chị Trịnh Thị Hóa (38 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) đang đứng chờ qua đường phía trước. Do không chú ý quan sát nên tài xế lái xe container tiếp tục di chuyển.

Được người dân hô hoán, tài xế container dừng lại nhưng lúc này chị Hóa và xe máy đã nằm lọt trong gầm xe, chiếc xe máy bị bánh xe container cán nát bét, hư hỏng hoàn toàn. May mắn là người phụ nữ bò ra khỏi gầm xe container và chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Đồng Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

