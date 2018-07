Xe container mất lái tông nát 2 cột mốc bên đường

Khoảng 13 giờ chiều 27/7, xe container biển kiểm soát 92C - 087.39 kéo theo rơ móc do tài xế Trương Sĩ Phú (45 tuổi, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn qua địa bàn xã Bình Trung, huyện Thăng Bình thì bất ngờ mất lái tông nát 2 cột mốc bên đường.

Sau khi tông đổ 2 cột mốc trên Quốc lộ 1A, xe container tiếp tục tông mạnh vào đuôi xe tải biển kiểm soát 35C-074.79, do tài xế Kiều Ngọc Lam (41 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển đang đậu bên lề đường. Xe container lật nghiêng dưới ruộng lúa. Hậu quả, đầu xe container và đuôi xe tải bị hỏng nặng, cả 2 tài xế không ai bị thương.

Xe container lật xuống ruộng lúa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an huyện Thăng Bình có mặt tại hiện trường phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thiếu tá Nguyễn Trung Phước, Trưởng Cảnh sát giao thông Thăng Bình, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điện cho Công an Thăng Bình đến giải quyết. Công an Thăng Bình đang vẽ lại hiện trường và hỗ trợ kéo xe lên”./.

