​Xe container tông hàng chục xe máy: Nguyên nhân ban đầu do mất phanh

Liên quan đến vụ tai nạn do một xe container đâm trúng hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại Long An, tối nay (2/1), sau khi điều tra khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe contaier bị mất phanh.

Theo ông Phùng Văn On, Trưởng Ban An toàn Giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho biết: Trước mắt xác định có 4 nạn nhân đã tử vong và 18 người khác đang bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó có nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện Bến Lức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Hiện trường vụ việc.

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã cử nhiều đoàn công tác nỗ lực hỗ trợ thân nhân và gia đình các nạn nhân khắc phục sự cố, trong đó tối cùng ngày tổ công tác do ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng đã đến Bệnh viện Bến Lức và Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi động viên và hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân đang được điều trị tại đây.

Ông Phùng Văn On nói: "UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan đang tiến hành khắc phục hậu quả bằng cách chỉ đạo cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn để xử lý; khẩn trương thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân. Phía Ban an toàn giao thông cũng đang phối hợp với công an tiếp tục làm rõ vụ tai nạn này".

Như VOV đưa tin: Lúc khoảng 15h30 chiều cùng ngày, xe container biển số 62C - 04348 từ Tiền Giang về TP.HCM đến Quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, Long An thì đâm vào hàng chục xe máy đang chờ đèn đỏ cuốn nhiều người và phương tiện vào gầm xe. Sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lái xe Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn gây ra cảnh hỗn loạn và ùn ứ cục bộ về giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua khu vực này nhiều giờ liền./.

