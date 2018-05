Xe đâm liên hoàn tại dốc Cun, 1 người chết tại chỗ, 3 người bị thương

Vào khoảng 6h30 phút sáng nay (11/5), tại Km 78+750, Quốc lộ 6 (đoạn qua dốc Cun, Hòa Bình) đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn khi một chiếc ô tô mất phanh đâm vào 2 xe ô tô khác và một xe máy đi ngược chiều, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương

Thời điểm trên, ô tô BKS 38C - 078.72 do Đặng Quốc Dũng (SN 1985, quê quán Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội, trên xe chở bột đá, do bị mất phanh đã đâm vào xe Fortunner BKS 30A - 687.79 do Vũ Xuân Độ (SN 1960, trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, TP. Hà Nội) điều khiển hướng ngược lại, ngồi sau xe có anh Long (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).

Người dân và lực lượng chức năng tìm cách đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Sau khi đâm vào xe Fortunner, xe ô tô 38C - 078.72 tiếp tục đâm vào xe tải BKS 29C - 752.09 tại Km 78+600 (chưa rõ lái xe), phụ xe là Huỳnh Nam Sơn (trú tại Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đi hướng Hà Nội - Sơn La.

Vụ tai nạn khiến xe tải 29C - 752.09 lật đổ đè lên xe máy BKS 28F1 - 001.28 do Phạm Bích Hiền (SN 1975, trú tại tổ 9, phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình) điều khiển theo hướng Hà Nội - Sơn La. Anh Long tử vong tại chỗ, anh Độ và lái xe 29C - 752.09 và Hiền bị thương, 1 người phụ nữ bị gãy chân.

Hiện các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Một người tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn.

Riêng lái xe 29C - 752.09 bị kẹt trong ca bin, phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT Hòa Bình, ngay sau khi nhận được thông tin, phòng CSGT đã cử cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường, cứu hộ các nạn nhân bị kẹt trong xe đưa đi cấp cứu, điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông.

“Hiện nay, lực lượng CSGT cùng các cơ quan chức năng đang đo đạc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn”, Thượng tá Nguyễn Văn Hải cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lái xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn đã rời khỏi hiện trường./.

