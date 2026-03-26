Xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy tại Phú Thọ: Nguyên nhân sơ bộ do đi sai phần đường

Thứ Năm, 15:32, 26/03/2026
VOV.VN - Vụ xe đầu kéo lật đè ô tô và xe máy tại xã Lạc Sơn, Phú Thọ làm 2 người tử vong được xác định nguyên nhân sơ bộ do xe đi không đúng phần đường; tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 26/3, thông tin từ UBND xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lật đè ô tô con, xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ khiến 2 người chết.

Danh tính hai nạn nhân là T.T.H (47 tuổi) và bà B.T.C (40 tuổi), cả hai cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h45 sáng 26/3, lúc này xe đầu kéo do Trần Văn Khoa (44 tuổi, trú Ninh Bình) điều khiển kéo theo sơ-mi rơ-moóc khi di chuyển theo hướng từ xã Lạc Sơn đi xã Đại Đồng đã bị lật nghiêng sang trái, đè lên ô tô con và xe máy đi ngược chiều.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe đầu kéo đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.

Cơ quan chức năng xác định tài xế trong vụ xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy không vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân sơ bộ do đi không đúng phần đường.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo không có nồng độ cồn. Việc kiểm tra ma túy chưa được thực hiện tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường, 1 người tử vong
Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường, 1 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 12/3 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tai nạn xảy ra khi xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng bên lề đường khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường, 1 người tử vong

Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường, 1 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 12/3 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tai nạn xảy ra khi xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng bên lề đường khiến 1 người tử vong tại chỗ.

2 phụ nữ tử vong sau cú va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy
2 phụ nữ tử vong sau cú va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy

VOV.VN - Chiều ngày 7/3, trên tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người phụ nữ tử vong.

2 phụ nữ tử vong sau cú va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy

2 phụ nữ tử vong sau cú va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy

VOV.VN - Chiều ngày 7/3, trên tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong ở Lâm Đồng
Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều tối 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong tại chỗ.

Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong ở Lâm Đồng

Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều tối 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong tại chỗ.

