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Xe đầu kéo tông 2 người đi bộ thể dục ở Nghệ An, 1 người tử vong

Thứ Ba, 16:15, 03/11/2026
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VOV.VN - Hai người đàn ông đang đi bộ tập thể dục buổi sáng trên tuyến đường ven biển Nghệ An thì bị xe đầu kéo tông trúng, khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 3/11, xe đầu kéo lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên tuyến đường ven biển Nghệ An. Khi đi đến địa phận xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, xe bất ngờ va chạm với hai người đàn ông đang đi bộ tập thể dục.

xe dau keo tong 2 nguoi di bo the duc o nghe an, 1 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. 

Cú va chạm mạnh khiến ông M. (68 tuổi, trú xã Quỳnh Phú) tử vong tại chỗ. Ông H. (59 tuổi), người đi cùng, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Phú phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuyến đường ven biển Nghệ An dài hơn 65km, nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An). Công trình khởi công vào tháng 2/2022 và cơ bản hoàn thành vào đầu năm 2026.

Bá Thăng/VOV.VN
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