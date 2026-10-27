Xe đầu kéo va chạm xe tập lái, 3 người thương vong ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h45 tại Km1911+800 đường Hồ Chí Minh. Thời điểm này, anh B.V.L. (SN 1981, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô đầu kéo lưu thông theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk, bất ngờ va chạm với ô tô tải gắn biển tập lái do anh M.V.L. (SN 1983, trú xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tập lái trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, khiến 3 người thương vong.

Trên cabin xe tập lái lúc này còn có giáo viên hướng dẫn là anh N.H.L. (SN 1993, trú xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Cú va chạm khiến học viên M.V.L. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài xế xe đầu kéo và giáo viên dạy lái bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phần cabin xe tập lái bị biến dạng nghiêm trọng sau cú va chạm, khiến 1 học viên tử vong, 2 người bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.