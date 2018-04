Xe “điên” tông liên hoàn khiến 3 người thương vong: Tạm giữ tài xế

Liên quan đến vụ việc xe Fortuner tông liên hoàn khiến 3 người thương vong, chiều 8/4, một cán bộ Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ vụ tai nạn và tạm giữ hình sự tài xế xe Fortuner để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế lập tức đi bộ đến trụ sở công an huyện đầu thú và cơ quan cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện chúng tôi đã gửi báo cáo về vụ tai nạn lên Công an thành phố Hà Nội”, vị cán bộ Công an huyện Thường Tín thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 7/4, tại đường Trần Nhật Duật, phố Ga (thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội), xe ô tô hiệu Fortuner mang BKS 30U – 4275 đang đi trên đường thì tông trúng một chiếc taxi rồi lao thẳng về phía trước, cuốn hai xe máy vào gầm và húc một xe máy khác văng xa.

Cú tông liên hoàn khiến một cháu bé 7 tuổi thiệt mạng, 2 người khác bị thương nặng, nhiều phương tiện hư hỏng. Sau đó, người dân sinh sống quanh khu vực lập tức thông báo cho cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc.

Video: Khoảnh khắc xe Fortuner 'điên' tông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Hà Nội: