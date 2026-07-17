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VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội), khi một xe khách bất ngờ lao khỏi mặt đường cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xe-khach-lao-khoi-cao-toc-phap-van-cau-gie-trong-dem-it-nhat-4-nguoi-tu-vong_1_1.m3u8
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Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm, ít nhất 4 người tử vong
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2026-07/tiktok_xe-khach-lao-khoi-cao-toc-phap-van-cau-gie-trong-dem-it-nhat-4-nguoi-tu-vong_1_1.m3u8
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