Xe khách “rùa bò” đại náo trước Bến xe Mỹ Đình

Trước tình trạng xe khách, xe hợp đồng chạy với tốc độ "rùa bò" và dừng đỗ bừa bãi để đón khách tại các tuyến đường quanh bến xe Mỹ Đình, lực lượng CSGT, Công an quận và Thanh tra Sở GTVT quận Nam Từ Liêm đã tổ chức phối hợp xử lý...

Các xe thi nhau vi phạm dừng đỗ, bắt khách trên tuyến vành đai 3 bất chấp dòng xe cộ đông đúc và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đại úy Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội) cho biết, thời gian qua, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nhất là đường Vành đai 3 phía dưới, đoạn trước Bến xe Mỹ Đình, tình trạng xe khách, “xe dù” chạy với tốc độ “rùa bò” ngang nhiên dừng, đỗ đón trả khách trên đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng – Đình Thôn đến chân cầu Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm) vẫn thường xuyên diễn ra.

Đặc biệt, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có nhiều văn phòng đại diện tập trung chủ yếu xung quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Bến xe Mỹ Đình hiện nay là các nhà xe đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, tuy nhiên, các văn phòng đại diện trên chủ yếu là các nhà xe đi các tỉnh Phía Nam, do đó tình trạng xe Limousine, xe khách hợp đồng “trá hình" chạy tuyến cố định diễn ra rất phức tạp.

Đội CSGT số 6 cùng Thanh tra Sở GTVT quận Nam Từ Liêm tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách "rùa bò" đón trả khách trên đường Phạm Hùng.

Nhận thấy đây là vấn đề tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, lực lượng CSGT đã tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe khách vi phạm quy định dừng đỗ, đón trả khách.

“Sau thời gian theo dõi, lần này lực lượng CSGT, Công an quận và Thanh tra Sở GTVT sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm. Để nâng cao ý thức tài xế, lái xe về việc tuân thủ quy định, trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT số 6 cùng Công an quận Nam Từ Liêm và Thanh tra Sở GTVT Hà Nôi sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm dừng đỗ đón trả khách trên địa bạn quận. Dự kiến công tác phối hợp để xử lý vi phạm sẽ kéo dài từ 1/7 tới 31/7", Đại úy Trần Quang Chinh cho hay.

Nhan nhản xe vi phạm, “lết” trên đường Vành đai 3

Theo thống kê của Đội CSGT số 6, ttình trạng xe đón trả khách sai quy định đang có dấu hiệu tăng cao. Cuối năm 2019, riêng Đội CSGT số 6 đã xử phạt trên 600 trường hợp vi phạm, tổng tiền phạt hơn nửa tỷ đồng.

Tài xế ký biên bản phạm lỗi trên tuyến đường vành đai 3.

“Xe khách dừng đỗ sai quy định gây khuất tầm nhìn cho các phương tiện khác, khiến tuyến Phạm Hùng thêm ùn ứ, thậm chí tắc đường. Dù xử phạt rất mạnh tay nhưng hễ khi chúng tôi tuần tra theo chiều ngược lại thì các nhà xe lại vi phạm, hoặc có mặt lực lượng chức năng thì mới di chuyển theo quy định”, Đại úy Nguyễn Thanh Bình, Đội CSGT số 6 cho biết.



Đại diện Sở GTVT Hà Nội cũng khẳng định, có hiện tượng xe khách dừng đỗ, đón trả khác bên ngoài bến xe, trên đường vành đai 3 đường Phạm Văn Đồng sai quy định và có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, phóng viên VOV cũng ghi nhận nhiều nhà xe khác như các nhà xe Kumho Việt Thanh (chạy tuyến Quảng Ninh), nhà xe Nam Hương; Thảo Nguyên chạy tuyến Yên Bái – Hà Nội, nhà xe Huy Hương chạy tuyến Hà Nội – Phú Thọ... thường xuyên đón khách sai vị trí; cho hàng rong lên xe chèo kéo khách; đặc biệt thu tiền vé tuyến sai quy định.

Xe khách dừng đỗ bừa bãi trên đường Phạm Văn Đồng.

“Trong số các nhà xe vi phạm, xe khách Kumho Việt Thanh là nghênh ngang nhất, vi phạm nhiều nhất. Đã xử lý và liên tiếp vi phạm”, ông Đào Việt Long Long Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Theo ông Long, Sở đã yêu cầu lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường kiểm tra, xử phạt quyết liệt đối với hiện tượng này. Tuy nhiên kết quả chưa đạt được như mong muốn, nhiều nhà xe vẫn vi phạm.

Sẽ tổ chức tuần tra kết hợp cắm chốt để xử lý



Theo kế hoạch, Công an quận Nam Từ Liêm chỉ đạo Đội CSGT Trật tự-Cơ động, Công an phường, các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động trong công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình trên địa bàn quận, các doanh nghiệp vận tải hành khách, tình hình an ninh trật tự tại Bến xe Mỹ Đình, các văn phòng đại diện, địa điểm các nhà xe thường lợi dụng để đón, trả khách, các đối tượng chân gỗ, cò mồi, tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực bến xe và trên địa bàn các quận.

Có hiện tượng xe khách dừng đỗ, đón trả khác bên ngoài bến xe, trên đường vành đai 3 đường Phạm Văn Đồng sai quy định và có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua.

Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT số 6 tập trung trong công tác điều tra cơ bản TTATGT trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đặc biệt là bến xe khách Mỹ Đình, chủ động nắm tình hình các tuyến có xe khách, đặc biệt là xe khách “trá hình" xe hợp đồng chạy tuyến cố định vi phạm theo các quy định của pháp luật về TTATGT, vận tải đường bộ chức năng của lực lượng CSGT.

Tất cả các hành vi vi phạm sẽ phải bị xử lý nghiêm.

Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, rà soát các vị trí, các tuyến, văn phòng đại diện thường xuyên có tình trạng xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, các điểm phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông theo chức năng của lực lượng Thanh tra GTVT.

Lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp cắm chốt để xử lý xe khách vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm như: đường Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hoàng và các tuyến phố xung quanh Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Xử lý nghiêm các hành vi như: Xe khách dừng, đổ sai quy định; Đón trả khách không đúng nơi quy định; Chạy dưới tốc độ tối thiếu; Quay đầu xe tại nơi có biển Cấm quay đầu xe; Không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy; Để người lên xuống khi xe đang chạy; Không có phù hiệu; Không có hợp đồng vận chuyển; Không có danh sách hành khách...

Tình trạng xe khách chạy "rùa bò", dừng đỗ vô tội vạ vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên đường Vành đai 3 dưới thấp khiến tình hình giao thông trên tuyến ùn tắc nghiêm trọng, làm gia tăng bức xúc của người tham gia giao thông, rất cần được xử lý nghiêm./.