Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Theo thông tin ban đầu từ Khu quản lý đường bộ III, xe khách biển kiểm soát 43H- 338.84 lưu thông theo hướng Nam - Bắc tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát 36C- 090.97 đang chạy phía trước. Cú va chạm khiến xe khách hư hỏng phần đầu, xe tải bị lật. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Tại hiện trường, vụ tai nạn làm hư hỏng 5 tấm hộ lan mềm loại 3 sóng, 10 trụ đỡ và 1 cọc H. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trung tâm điều hành cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã thông báo cho Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý đường bộ và đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn giao thông.

Hiện trường vụ xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Đến 5h45 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, phối hợp phân luồng phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ tại nút giao Quốc lộ 19B với cao tốc tại Km1193+550, sau đó di chuyển theo tuyến Quốc lộ 1A.

Ông Nguyễn Danh Tiến, trưởng phòng quản lý, tổ chức giao thông, Khu quản lý đường bộ III, Cục đường bộ cho biết, vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng Nam - Bắc bị hạn chế tại khu vực nút giao Quốc lộ 19B.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc

“Sau khi xảy ra tai nạn giao thông thì chiếc xe tải đã lật nằm trên làn đường số 2, giao thông bị hạn chế. Các lực lượng đã điều phối các phương tiện đi theo hướng Quốc lộ 19B. Sau khi sự việc xảy ra, Khu quản lý đường bộ III đã chỉ đạo Trung tâm điều hành giao thông tại hiện trường phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý, duy tu đường đến hiện trường xử lý, khắc phục sự cố. 10 giờ sáng nay, tuyến sẽ lưu thông trở lại bình thường”, ông Nguyễn Danh Tiến thông tin.

Nhờ theo dõi sát hệ thống camera trên cao tốc, truyền dữ liệu về TMC, đơn vị quản lý, vận hành TMC đã phát hiện kịp thời vụ tai nạn giao thông và ngay lập tức thông báo cho lực lượng chức năng để có mặt kịp thời, thực hiện cứu hộ và phân luồng, điều tiết giao thông.