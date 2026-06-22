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Xe khách va chạm xe tải trên cao tốc, 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Thứ Hai, 08:26, 22/06/2026
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VOV.VN - Đang lưu thông hướng Bắc – Nam trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) xe khách đã va chạm với xe tải khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Khoảng 20h15 ngày 21/6, tại Km557+200 trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải.

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Lực lượng chức năng cứu hộ người mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển kiểm soát 99H-067xx do anh Nguyễn Tiến N. (SN 1990, trú phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên, xe khách đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 29E-422xx do anh Nguyễn Văn H. (SN 1989, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang chở nhiều khung sắt lớn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng nghiêm trọng, găm chặt vào phía sau xe tải. Nhiều hành khách trên xe bị thương, trong đó có một số người mắc kẹt trong khoang xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cơ quan chức năng xác định tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. đã tử vong do chấn thương nặng. Ngoài ra, 8 người khác bị thương và được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
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