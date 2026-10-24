Xe nâng rơi thùng hàng đè nam công nhân tử vong ở TP.HCM

Ngày 24/10, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video ghi lại vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong, tại một công ty nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, TP.HCM - trước là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) .

Thùng hàng đổ ập xuống đè nam thanh niên đang đi đến (Ảnh: MXH)

Theo hình ảnh và video ghi lại, tài xế lái xe nâng chở hàng từ trong nhà xưởng đi ra đường nội bộ của công ty. Ngay khi vừa qua cửa xưởng, xe nâng bất ngờ dừng lại khiến hai thùng hàng cồng kềnh phía trước mất đà, đổ ụp xuống đường.

Đúng lúc này, một nam công nhân đang kéo xe vận chuyển các tấm carton đi tới đã bị khối hàng nặng đổ trúng, đè hoàn toàn lên người. Phát hiện sự việc, các công nhân gần đó đã tập trung nâng thùng hàng để giải cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn tại khu công nghiệp ở TP.HCM (Ảnh: MXH)

Thông tin từ Ban Quản lý Khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại Công ty TNHH S.M, vào khoảng 12h ngày 22/10.

Tài xế điều khiển xe nâng trong vụ tai nạn là anh L.N., đã có chứng chỉ vận hành xe nâng theo quy định. Nạn nhân tử vong là anh T.H.T., đang làm lao động thời vụ tại doanh nghiệp này. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện trên địa bàn cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, anh T. đã không qua khỏi.

Hiện doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, công ty đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, dự kiến chi trả khoảng 150 triệu đồng để cùng gia đình lo hậu sự.