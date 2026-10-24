English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe nâng rơi thùng hàng đè nam công nhân tử vong ở TP.HCM

Thứ Bảy, 17:39, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (TP.HCM) khi xe nâng hàng bất ngờ làm rơi hai thùng hàng lớn, đè trúng một nam công nhân tử vong.

 

Ngày 24/10, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video ghi lại vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong, tại một công ty nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, TP.HCM - trước là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) .

xe nang roi thung hang de nam cong nhan tu vong o tp.hcm hinh anh 1
Thùng hàng đổ ập xuống đè nam thanh niên đang đi đến (Ảnh: MXH)

Theo hình ảnh và video ghi lại, tài xế lái xe nâng chở hàng từ trong nhà xưởng đi ra đường nội bộ của công ty. Ngay khi vừa qua cửa xưởng, xe nâng bất ngờ dừng lại khiến hai thùng hàng cồng kềnh phía trước mất đà, đổ ụp xuống đường.

Đúng lúc này, một nam công nhân đang kéo xe vận chuyển các tấm carton đi tới đã bị khối hàng nặng đổ trúng, đè hoàn toàn lên người. Phát hiện sự việc, các công nhân gần đó đã tập trung nâng thùng hàng để giải cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

xe nang roi thung hang de nam cong nhan tu vong o tp.hcm hinh anh 2
Hiện trường vụ tai nạn tại khu công nghiệp ở TP.HCM (Ảnh: MXH)

Thông tin từ Ban Quản lý Khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại Công ty TNHH S.M, vào khoảng 12h ngày 22/10.

Tài xế điều khiển xe nâng trong vụ tai nạn là anh L.N., đã có chứng chỉ vận hành xe nâng theo quy định. Nạn nhân tử vong là anh T.H.T., đang làm lao động thời vụ tại doanh nghiệp này. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện trên địa bàn cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, anh T. đã không qua khỏi.

Hiện doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, công ty đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, dự kiến chi trả khoảng 150 triệu đồng để cùng gia đình lo hậu sự.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động
Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

VOV.VN - Chiều 24/9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân trên tàu cá bị tai nạn khi đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

VOV.VN - Chiều 24/9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân trên tàu cá bị tai nạn khi đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa
Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa

Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khởi tố giám đốc công ty để xảy ra tai nạn lao động chết người
Khởi tố giám đốc công ty để xảy ra tai nạn lao động chết người

Vụ tai nạn khiến một công nhân rơi từ độ cao hơn 12m và tử vong khi thi công mái tôn tại Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Khởi tố giám đốc công ty để xảy ra tai nạn lao động chết người

Khởi tố giám đốc công ty để xảy ra tai nạn lao động chết người

Vụ tai nạn khiến một công nhân rơi từ độ cao hơn 12m và tử vong khi thi công mái tôn tại Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục