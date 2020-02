Xe ô tô đang lưu thông phát nổ, cháy trơ khung, 2 người tử vong ​

Vụ việc xảy ra khi xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Gia Lai chạy hướng Đà Nẵng- Phước Sơn (chưa rõ số xe và danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến đoạn đường thuộc xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thì xe bất ngờ phát nổ khiến 2 người tử vong tại chỗ, chiếc ôtô bị cháy hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy xe.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nam Giang và Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, điều tiết giao thông.



Lốp cháy sạch còn lại vành.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ cháy rất nặng nên trước tiên phải xác định giới tính, lực lượng chức năng đang triển khai lấy mẫu giám định AND để xác định rõ danh tính nạn nhân.

Phần đầu xe cháy trụi.

“Công an tỉnh Quảng Nam đã giao cho Công an huyện Nam Giang cũng như Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đến hiện trường, phối hợp làm rõ nguyên nhân gây ra cháy, thiệt hại, tìm chủ phương tiện để xác định nạn nhân là ai.

Xe cháy còn trơ lại bộ khung.

Cũng có thể chủ phương tiện điều khiển nhưng cũng có thể cho thuê, cho bạn bè mượn. Cho nên phải xác định rõ, cùng với chính quyền địa phương, cùng với gia đình để khắc phục hậu quả...”, Đại tá Nguyễn Đức Dũng cho biết.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc./.