Xe ô tô giường nằm bị lật ở Phú Thọ

Ngày 2/8, một chiếc xe chở khách của Yên Bái đã bị lật khi đi qua địa phận huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Rất may không có hành khách nào bị ảnh hưởng tính mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h45, tại Km101+780 Quốc lộ 32, thuộc khu Suối Nai, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Vào khoảng thời gian trên, xe ô tô giường nằm BKS 21B007.82 chạy tuyến Nghĩa Lộ (Yên Bái) đi Mỹ Đình, khi đang lưu thông đoạn từ huyện Tân Sơn đi huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) thì bị lật. Trên xe lúc này có 1 lái xe, 2 phụ xe và 10 hành khách. Hậu quả vụ tai nạn khiến lái xe và 2 phụ xe bị thương nhẹ và xe bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tỉnh miền núi, trong đó có Yên Bái đang có mưa, có nơi có lúc mưa to. Các tuyến đường miền núi nhiều đèo dốc, khiến việc di chuyển của các phương tiện khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm do đường trơn trượt, cảnh báo các lái xe cần hết sức thận trọng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông./.