Xe Rolls Roycle bốc cháy dữ dội sau khi va chạm ở tốc độ cao

Đêm qua (7/6), tại khu vực đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, một chiếc xe Rolls Royce Phantom bốc cháy dữ dội sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Đại diện Công an thành phố Móng Cái cho biết: Thời điểm trên, chiếc xe Rolls Royce Phantom BKS 14A-388.88 lưu thông với tốc độ rất cao thì bất ngờ mất lái, đâm vào tường nhà dân thuộc khu vực đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, rồi phát nổ. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ chiếc xe, rất may người điều khiển phương tiện đã kịp thoát ra trước đó. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Móng Cái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa.



Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.