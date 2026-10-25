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Xe tải bốc cháy dữ dội trên tỉnh lộ 542C ở Nghệ An

Chủ Nhật, 14:42, 25/10/2026
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VOV.VN - Đang lưu thông trên tỉnh lộ 542C qua xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải trên tỉnh lộ 542C.

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Xe tải bốc cháy dữ dội tạo nên cột khói đen khổng lồ. (Ảnh cắt từ video)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 25/10, anh N.A.T. (SN 1983, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải lưu thông theo hướng từ trung tâm huyện Hưng Nguyên cũ sang tỉnh Hà Tĩnh. Khi đến địa phận xóm Hưng Xá, xã Hưng Nguyên Nam, phần đầu xe tải bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức dừng xe, kịp thời thoát ra ngoài, hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa. Nhận tin báo, Công an xã Hưng Nguyên Nam cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do đám cháy lớn, trên xe có nhiều dầu và thiết bị dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh. Sau quá trình chữa cháy, đám cháy được khống chế, nhưng toàn bộ cabin xe tải gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
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