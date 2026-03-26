  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xe tải chở đất lật đè ô tô con ở xã Lạc Sơn (Phú Thọ), 2 người tử vong

Thứ Năm, 11:33, 26/03/2026
VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 26/3 trên đường 12B, xã Lạc Sơn (Phú Thọ) khi xe tải chở đất lật nghiêng, đè trúng ô tô con và xe máy đi ngược chiều, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Sáng 26/3, trên đường 12B, địa phận Lâm Hóa, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô tải chở đất biển kiểm soát 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa, sinh năm 1982, thường trú tại thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình lưu thông hướng xã Lạc Sơn đi xã Yên Thủy đã bị lật nghiêng đè trúng 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ và 1 xe mô tô đi ngược chiều.

Nạn nhân trên xe ô tô được đưa ra ngoài

Ngay khi nhận được tin báo vụ việc lúc 7h35, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 1 xe cứu nạn và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Thông tin sơ bộ ban đầu, khi xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô 4 chỗ có 1 lái xe nữ là chị N.T.T.H, sinh năm 1979, trú tại xóm Đội 5, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Người điều khiển xe mô tô là chị B.T.C, sinh năm 1986, trú tại xóm Nạch, cùng xã Đại Đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông Phú Thọ đường 12B Lạc Sơn xe tải lật tai nạn chết người xe tải chở đất tai nạn nghiêm trọng tin nóng giao thông hôm nay tai nạn mới nhất
Xe tải chở đất tông nát đuôi xe chở học sinh, nhiều em bị thương
Vụ va chạm giữa xe tải và ô tô đưa đón học sinh xảy ra vào sáng 18/3 tại Thái Nguyên đã khiến nhiều học sinh bị xây xước, chiếc xe đưa đón bị đẩy đi hàng chục mét.

Xe tải chở đất mất lái tông thẳng vào tiệm vàng lúc nửa đêm
VOV.VN - Đang lưu thông trên đường, bất ngờ chiếc xe tải chở đất phi thẳng vào tiệm vàng trên đường 72 cũ thuộc thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, khiến người dân khu vực cùng như gia chủ của tiệm vàng một phen hú vía.

Xe ô tô con bị xe tải chở đất đè bẹp, 3 người chết tại chỗ
VOV.VN - Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

