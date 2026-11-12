Xe tải chở hàng tông gãy lan can cầu ở Đồng Tháp, 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, một xe tải chở đầy hàng hóa lưu thông trên Quốc lộ 60 theo hướng từ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp sang tỉnh Vĩnh Long. Khi đến khu vực đầu cầu Rạch Miễu 1, phương tiện bất ngờ mất lái, lao vào lan can cầu.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị lật, phần thân và đuôi xe nằm chắn ngang mặt cầu. Một đoạn lan can cầu bị hư hỏng nặng, hàng hóa trên xe văng tung tóe ra mặt đường.

Vụ tai nạn làm hỏng một đoạn lan can cầu Rạch Miễu 1 khiến một người tử vong, giao thông ùn ứ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên cabin xe tải có 3 người. Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương, được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Do ô tô tải nằm chắn gần hết mặt cầu, các phương tiện không thể lưu thông bình thường, khiến giao thông qua cầu Rạch Miễu 1 bị ùn ứ kéo dài. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.