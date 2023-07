Xe tải chở than bốc cháy rừng rực trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải biển kiểm soát 43H-011.96 do tài xế Phạm Khải (32 tuổi), trú tỉnh Phú Yên điều khiển, trên xe chở than cà phê, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh từ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai về thành phố Đà Nẵng. Khi xe này đến km 1356+300, thuộc địa phận thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt ở phía sau thùng xe.

Xe tải gần như bị thiêu rụi hoàn toàn

Trên xe tải lúc này chở 15,5 tấn than cà phê, ngọn lửa gặp than bùng cháy dữ dội. Rất may tài xế Phạm Khải và một người ngồi cùng trên xe đã kịp thoát ra ngoài. Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phân luồng giao thông, hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, xe bị cháy tại khu vực này rừng núi hiểm trở nên việc khống chế ngọn lửa gặp khó khăn.

Các lực lượng tham gia chữa cháy

Sau hơn 1 giờ cứu hỏa, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Chiếc xe và số than chở trên xe bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do lửa bốc cháy từ lượng than chở phía sau thùng xe tải.