Xe tải chuyển hướng thiếu quan sát gây tai nạn ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15’ ngày 28/12, tại ngã 3 Đinh Tiên Hoàng, giao nhau với đường Ký Con, thuộc phường 2, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng). Xe tải ben chở cát mang biển kiểm soát 49C– 119.22 do tài xế Hoàng Thanh Giang (SN 1967) điều khiển lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng từ hướng đường Chu Văn An đến ngã 3 giao nhau với đường Ký Con. Khi xe tải rẽ phải vào đường Ký Con đã va chạm với xe máy đi cùng chiều do chị Vũ Thị H (SN 1971) điều khiển. Tai nạn khiến chị H bị đứt lìa chân trái.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, Công an phường 2 và cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc đã có mặt hiện trường để xử lý. Bước đầu nhận định do tài xế xe tải chuyển hướng thiếu quan sát gây ra vụ tai nạn.