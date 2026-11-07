Xe tải từ 4 trục trở lên được lưu thông trở lại trên Quốc lộ 14D đến hết năm 2026

Trước đó để phục vụ thi công nâng cấp Quốc lộ 14D, thành phố Đà Nẵng cấm xe tải 4 trục trở lên kể từ ngày 10/10/2026.

Tuy nhiên, phía tỉnh Sekong, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn khoảng 400.000 tấn quặng phải chở qua cửa khẩu để giao hàng xuất khẩu theo hợp đồng cho bên thứ ba. Nếu giao hàng chậm, doanh nghiệp Lào sẽ bị phạt. Việc này còn thể hiện tinh thần hữu nghị giữa hai địa phương.

Lưu lượng xe khá lớn

Từ ngày 1/1/2027, xe đầu kéo chạy trên tuyến phải có tổng trọng tải, tính cả xe và hàng, không quá 42 tấn. Xe chở quặng, hàng hóa từ 5 trục trở lên phải giảm 10 tấn mỗi xe so với trước. Phía tỉnh Sekong đã thống nhất với phương án này. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo chính thức trước ngày 7/11; Công an thành phố kiểm tra tải trọng, xử lý vi phạm từ ngày 1/1/2027.

Ùn ứ giao thông trên tuyến Quốc lộ 14D

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, tổng vốn 4.518 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 6/2026.