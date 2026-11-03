Xe tải va chạm liên tiếp với 2 xe máy ở Huế, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 phút, xe tải thùng kín do tài xế Lê Văn Lực, 23 tuổi, trú tại tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế điều khiển, chở theo một người đàn ông, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ đi Quảng Nam (cũ).

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến địa phận xã A Lưới 4, xe tải va chạm với xe máy do ông Lê Minh Thục, 42 tuổi, trú tại địa phương điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với một xe máy do em Nguyễn Thị Khánh Ly điều khiển, chở theo em Nguyễn Thị Hưng, cả hai cùng 16 tuổi, trú tại xã A Lưới 4. Hai nữ sinh đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Minh Thục và em Nguyễn Thị Hưng tử vong tại chỗ. Em Nguyễn Thị Khánh Ly được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Tại hiện trường, xe tải văng sang lề đường, đè lên một xe máy nằm dưới mương. Nhiều mảnh vỡ phương tiện văng ra mặt đường. Hiện cơ quan chức năng thành phố Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.