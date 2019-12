Xe tải va chạm với mô tô, một phụ nữ tử vong trên quốc lộ 10

Vào khoảng 7h30 sáng nay (6/12), trên Quốc lộ10, đoạn qua cổng nhà máy Xi măng Nam Thạch, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Xe ô tô tải mang BKS 14C-095.99 do anh Vũ Văn Nam (SN: 1981 thường trú tại tổ 1, Hiệp Thái, Phương Nam, thành phố Uông Bí) điều khiển đi từ Nhà máy xi măng Nam Thạch rẽ ra Quốc lộ 10 đã va chạm vào xe mô tô BKS 14T6-3226 do chị Lưu Thị Đào (SN: 1972) di chuyển hướng Uông Bí – Hải Phòng chở theo sau chị Hoàng Thị Dần (chưa rõ năm sinh). Cả hai cùng thường trú tại An Hải, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh. Vụ tai nạn khiến chị Hoàng Thị Dần tử vong tại chỗ; chị Lưu Thị Đào bị thương, xe mô tô bị hư hỏng.