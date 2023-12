Xe trộn bê tông rơi xuống vực sâu hơn 50m ở Lào Cai

Gia Lai ký cam kết với các nhà xe không chở quá khổ, quá tải

VOV.VN - Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Nhà máy đường An Khê tổ chức Hội nghị phát động và ký cam kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông đối với Nhà máy đường An Khê, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa niên vụ mía 2023- 2024.