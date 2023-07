Xét tuyển đại học 2023: Nhiều trường dự báo điểm chuẩn giảm nhẹ

Thời điểm này vẫn là lúc mà các thí sinh cân nhắc, lựa chọn ngành và trường đại học để đăng ký nguyện vọng trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023. Các trường đại học cũng đã đưa ra mức điểm sàn nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển để thí sinh biết và lựa chọn.

Theo thông báo của Đại học Bách khoa Hà Nội, ngưỡng điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp là 20 điểm (theo thang điểm 30). Đồng thời nhà trường cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành, trong đó ba ngành thuộc nhóm công nghệ thông tin dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển ở mức trên 27,5 điểm và ngành có điểm chuẩn dự kiến thấp nhất là khoảng 20 điểm. Như vậy, so với điểm chuẩn trúng tuyển năm ngoái, mức điểm chuẩn dự kiến năm nay mà trường công bố giảm từ 1 đến 3 điểm.

Nhiều trường dự báo điểm chuẩn giảm nhẹ khi xét tuyển Đại học năm 2023

Phó Giáo sư Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Phân tích sơ bộ thì cũng thấy rằng nhóm tốp trên có thể không dao động nhiều lắm, nhưng nhóm tốp dưới có thể thay đổi 1-2 điểm so với năm ngoái. Chính vì vậy, chúng tôi đặt mức điểm sàn như đã công bố để cho các em có thể có điều kiện đăng ký vào những ngành mà các em mong muốn".

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, do mức độ phân hoá của đề thi tốt hơn năm ngoái nên mức điểm giỏi ở hầu hết các môn giảm, như Toán chỉ còn 15%, Vật lý, Hoá học cũng còn khoảng 20%, Sinh học còn khoảng 10%. Vì thế mức điểm chuẩn trúng tuyển đa số các ngành có tổ hợp xét tuyển thuộc khối tự nhiên sẽ giảm nhẹ so với năm ngoái. Một số ý kiến còn cho rằng, do tác động của chính sách cộng điểm ưu tiên mà một số ngành có thể giảm tới 1,5 điểm.

Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: "Đặc biệt là những ngành hot thì sẽ càng giảm. Tôi lấy ví dụ như công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ năm ngoái là 29,15 thì năm nay sẽ không cao như vậy. Các em sẽ lưu ý và có thể mạnh dạn up line vào những trường đấy với điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm, tùy từng ngành, trong đó có kể cả khối sức khỏe tôi cho rằng cũng có hiện tượng giảm như vậy".

Tuy nhiên, trái ngược với xu thế giảm của hầu hết các khối ngành nhóm khoa học tự nhiên thì khối D01 với 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh dự kiến lại có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm ngoái. Lý do là số lượng thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên năm nay tăng hơn năm ngoái 14%, từ 24 đến 27 điểm đều nhiều hơn 23%. Song việc mức điểm chuẩn cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là khi năm nay, các trường phải tự chọn tổ hợp có điểm cao nhất để xét cho thí sinh.

Tiến sỹ Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải nêu ý kiến: "Thí sinh không chỉ có điểm của tổ hợp A00 hay A01 mà các em còn có thể có điểm ở nhiều tổ hợp nữa, nên chúng tôi thống kê theo từng thí sinh xem các em có điểm cao nhất ở tổ hợp nào. Trên cơ sở phân tích giữa năm 2022-2023 chúng tôi dự báo điểm chuẩn của đa số các ngành sẽ giảm từ 0,25 đến 0,5".

Theo các chuyên gia, chiến lược tốt nhất khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối của thí sinh là ngành yêu thích nhất sẽ đặt là nguyện vọng 1, bởi nếu không trúng tuyển sẽ còn những nguyện vọng tiếp theo. Để chắc chắn hơn, thí sinh nên cân nhắc lựa chọn những ngành có điểm trúng tuyển năm trước bằng hoặc thấp hơn điểm thi của mình.

"Trên cơ sở phổ điểm và điểm thi từng môn, từng tổ hợp môn, các em có việc điều chỉnh, cũng như xem xét, cân nhắc để xác đinh nguyện vọng tốt nhất cho ngành nghề mình học, theo điều kiện và khả năng, năng lực bản thân cũng như kết quả của bản thân và các em bám sát kết hoạch tuyển sinh để vào hệ thống, để điều chỉnh cũng như xác định ngành nghề phù hợp", Phó Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh.

Các chuyên gia cũng lưu ý, mức điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển mà các trường đã công bố không đồng nghĩa với dự báo điểm chuẩn trúng tuyển. Mức điểm chuẩn trúng tuyển thực tế của các trường những năm qua đều cao hơn nhiều so với điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, đây là điều thí sinh cần đặc biệt lưu ý.