Xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi dễ khiến thí sinh mất nguyện vọng

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khuyến cáo thí sinh kiểm tra kỹ thông tin và hoàn tất đầy đủ các bước trên hệ thống để tránh những sai sót đáng tiếc.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), đến 18h30 ngày 3/7, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đã ghi nhận 213.921 thí sinh đăng ký xét tuyển với hơn 1,314 triệu nguyện vọng. So với cùng thời điểm năm 2025, tỷ trọng thí sinh đăng ký vào các ngành STEM đang cao hơn.

Thí sinh cần sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên trước khi xác nhận đăng ký.

Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Trong đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên phải được xếp trong 5 nguyện vọng đầu, còn nhóm ngành quốc phòng, an ninh phải đăng ký ở nguyện vọng 1 theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Dũng lưu ý: "Thí sinh cần sắp xếp thứ tự nguyện vọng đúng với mong muốn của mình, vì các cơ sở đào tạo sẽ sử dụng danh sách này để xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và quy định của các bộ, ngành liên quan".

Theo ông Dũng, qua theo dõi trong hai mùa tuyển sinh gần đây, Bộ GD&ĐT ghi nhận 3 lỗi phổ biến mà nhiều thí sinh thường mắc phải.

Lỗi thứ nhất, đăng ký nguyện vọng nhưng không hoàn tất toàn bộ quy trình. Nhiều thí sinh bỏ qua bước xác nhận cuối cùng hoặc chưa nhập mã OTP, khiến hệ thống không ghi nhận nguyện vọng đã đăng ký.

Lỗi thứ hai, điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thực hiện đến bước xác nhận cuối cùng. Khi đó, hệ thống chỉ ghi nhận các nguyện vọng đã được xác nhận trước đó, còn những điều chỉnh mới sẽ không có giá trị.

Lỗi thứ ba, chọn nhầm mã trường hoặc cơ sở đào tạo. Theo ông Dũng, một số trường có tên gần giống nhau nên nhiều thí sinh đã đăng ký nhầm. Chỉ đến khi có kết quả xét tuyển, các em mới phát hiện sai sót nhưng không còn cơ hội xử lý.

Liên quan đến việc thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến, ông Nguyễn Anh Dũng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh không nên quá lo lắng nếu hệ thống phản hồi chậm vào những ngày cuối.

Theo ông, do hệ thống phải xử lý dữ liệu của khoảng 2 triệu thí sinh, việc xác nhận có thể không diễn ra ngay lập tức. "Nếu đã thực hiện đầy đủ các bước và thanh toán thành công thì dữ liệu chắc chắn sẽ được ghi nhận để phục vụ xét tuyển", ông Dũng khẳng định.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Sau thời gian này, từ 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ GD&ĐT lưu ý, mỗi thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ thứ tự ưu tiên trước khi xác nhận đăng ký. Đặc biệt, kể cả những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm, nếu thuộc diện phải đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, vẫn phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trong thời gian quy định để được công nhận trúng tuyển chính thức.