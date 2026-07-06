English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi dễ khiến thí sinh mất nguyện vọng

Thứ Hai, 16:26, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ còn khoảng một tuần để hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT cảnh báo 3 lỗi phổ biến thí sinh thường gặp là không hoàn tất xác nhận đăng ký, không xác nhận sau khi điều chỉnh nguyện vọng và chọn nhầm mã trường. Đây đều là những sai sót có thể khiến nguyện vọng không được hệ thống ghi nhận.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khuyến cáo thí sinh kiểm tra kỹ thông tin và hoàn tất đầy đủ các bước trên hệ thống để tránh những sai sót đáng tiếc.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), đến 18h30 ngày 3/7, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đã ghi nhận 213.921 thí sinh đăng ký xét tuyển với hơn 1,314 triệu nguyện vọng. So với cùng thời điểm năm 2025, tỷ trọng thí sinh đăng ký vào các ngành STEM đang cao hơn.

xet tuyen dai hoc bo gd Dt chi ra 3 loi de khien thi sinh mat nguyen vong hinh anh 1
Thí sinh cần sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên trước khi xác nhận đăng ký.

Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Trong đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên phải được xếp trong 5 nguyện vọng đầu, còn nhóm ngành quốc phòng, an ninh phải đăng ký ở nguyện vọng 1 theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Dũng lưu ý: "Thí sinh cần sắp xếp thứ tự nguyện vọng đúng với mong muốn của mình, vì các cơ sở đào tạo sẽ sử dụng danh sách này để xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và quy định của các bộ, ngành liên quan".

Theo ông Dũng, qua theo dõi trong hai mùa tuyển sinh gần đây, Bộ GD&ĐT ghi nhận 3 lỗi phổ biến mà nhiều thí sinh thường mắc phải.

Lỗi thứ nhất, đăng ký nguyện vọng nhưng không hoàn tất toàn bộ quy trình. Nhiều thí sinh bỏ qua bước xác nhận cuối cùng hoặc chưa nhập mã OTP, khiến hệ thống không ghi nhận nguyện vọng đã đăng ký.

Lỗi thứ hai, điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thực hiện đến bước xác nhận cuối cùng. Khi đó, hệ thống chỉ ghi nhận các nguyện vọng đã được xác nhận trước đó, còn những điều chỉnh mới sẽ không có giá trị.

Lỗi thứ ba, chọn nhầm mã trường hoặc cơ sở đào tạo. Theo ông Dũng, một số trường có tên gần giống nhau nên nhiều thí sinh đã đăng ký nhầm. Chỉ đến khi có kết quả xét tuyển, các em mới phát hiện sai sót nhưng không còn cơ hội xử lý.

Liên quan đến việc thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến, ông Nguyễn Anh Dũng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh không nên quá lo lắng nếu hệ thống phản hồi chậm vào những ngày cuối.

Theo ông, do hệ thống phải xử lý dữ liệu của khoảng 2 triệu thí sinh, việc xác nhận có thể không diễn ra ngay lập tức. "Nếu đã thực hiện đầy đủ các bước và thanh toán thành công thì dữ liệu chắc chắn sẽ được ghi nhận để phục vụ xét tuyển", ông Dũng khẳng định.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Sau thời gian này, từ 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ GD&ĐT lưu ý, mỗi thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ thứ tự ưu tiên trước khi xác nhận đăng ký. Đặc biệt, kể cả những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm, nếu thuộc diện phải đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, vẫn phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trong thời gian quy định để được công nhận trúng tuyển chính thức.

thi_tot_nghiep_a.jpg

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Chấm dứt “mưa điểm giỏi”, điểm chuẩn đại học sẽ biến động?

VOV.VN - Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các môn, không còn tình trạng “mưa điểm giỏi” như trước. Theo chuyên gia, điều này phản ánh đề thi đánh giá sát năng lực học sinh và tạo cơ sở tin cậy cho tuyển sinh đại học, đồng thời dự báo nhiều biến động ở các tổ hợp xét tuyển.

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển
Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

VOV.VN - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển). Mức điểm sàn dao động từ 15-25 điểm tuỳ từng trường và từng nhóm ngành.

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

VOV.VN - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển). Mức điểm sàn dao động từ 15-25 điểm tuỳ từng trường và từng nhóm ngành.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm
Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi. Hiện mức điểm sàn cao nhất được công bố là 24 điểm, trong khi ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ là 15 điểm.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm

Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi. Hiện mức điểm sàn cao nhất được công bố là 24 điểm, trong khi ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ là 15 điểm.

Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?
Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN - Từ hôm nay (2/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ 6 bước trên hệ thống, kiểm tra chính xác mã ngành, thứ tự nguyện vọng và hoàn tất thanh toán lệ phí để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.

Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN - Từ hôm nay (2/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ 6 bước trên hệ thống, kiểm tra chính xác mã ngành, thứ tự nguyện vọng và hoàn tất thanh toán lệ phí để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục