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Xóa nhà tạm giúp người nghèo ở miền núi Đà Nẵng

Thứ Bảy, 22:01, 07/11/2026
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VOV.VN - Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng còn hơn 5.700 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm trong năm 2027.

 

Bà Pát Thị Zứ, dân tộc Cơ Tu, ở thôn Ra Lang, xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) có hoàn cảnh khó khăn. Bà Zứ sống cùng con trai trong ngôi nhà tranh tạm bợ. Mỗi lần mưa dột, gió lùa, mưa bão, gia đình bà phải đến Nhà văn hóa thôn để trú tránh. Bà Zứ được Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 100 triệu đồng, bà con hàng xóm giúp vận chuyển vật liệu, góp ngày công để xây được ngôi nhà mới.

Bà Pát Thị Zứ bày tỏ vui mừng: “Lâu nay mẹ con tôi ở ngôi nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Được chính quyền địa phương và nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ tiền làm nhà mới, tôi rất vui. Từ nay về sau có chỗ ở ổn định, gia đình tôi không sợ mưa gió nữa”.

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Bà Pát Thị Zứ, dân tộc Cơ Tu, ở thôn Ra Lang, xã miền núi Sông Kôn bên ngôi nhà mới.

Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn, xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ nhiều hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách xây lại nhà ở kiên cố. Qua rà soát, địa phương này còn 233 nhà tạm cần được hỗ trợ, trong đó đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 104 nhà giúp hộ nghèo, cận nghèo và gia đình người có công.

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Nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở miền núi TP Đà Nẵng được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở.

Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết, nhà xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhà sửa chữa hỗ trợ 50 triệu đồng, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và thông qua các kênh vận động.

“Triển khai Chương trình xóa nhà tạm, xã Sông Kôn xây dựng kế hoạch rất cụ thể, phân công mỗi cán bộ công chức phụ trách một nhà theo dõi thường xuyên, đôn đốc kiểm tra, vận động hỗ trợ vận chuyển vật liệu giúp bà con. Chương trình xóa nhà tạm có tác động sâu rộng đến đời sống nhân dân, giúp cho bà con có được căn nhà ở đảm bảo an toàn. Mặc dù nhà nước hỗ trợ kinh phí khá nhiều, 100 triệu đồng xây mới và sửa chữa là 50 triệu đồng/nhà nhưng với kinh phí đó không đảm bảo làm được một ngôi nhà chắc chắn. Xã Sông Kôn quan tâm tạo điều kiện để bà con tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng Chính sách, ngân hàng Nông nghiệp, các nguồn vốn xã hội hóa khác giúp làm nhà”, ông Nguyễn Hữu Sanh cho hay.

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Nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Nẵng được hỗ trợ kinh phí làm nhà.

Năm 2026, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) có 12 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Các gia đình chủ động đối ứng thêm tùy khả năng và huy động sự giúp đỡ của người thân và cộng đồng để làm nhà.

Ông Nguyễn Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng cho biết, địa phương phấn đấu hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2027: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát rất có ý nghĩa. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ, nếu bà con có điều kiện thêm vào để xây dựng thì ngôi nhà khang trang hơn. Địa phương đang tích cực thực hiện giúp người dân có nhà ở ổn định, đỡ khổ, vừa xây dựng được bộ mặt của xã ngày càng phát triển. Sắp tới, xã Thạnh Mỹ tổ chức huy động nhiều nguồn lực từ doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cùng nhân dân, ai có nguồn lực bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu cùng với nguồn lực thành phố”.

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 Đóng góp hỗ trợ Xóa nhà tạm, nhà dột nát và Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026.

Thành phố Đà Nẵng còn hơn 5.700 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, người có công, thân nhân liệt sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa phát động hỗ trợ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2026. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 11 tỷ đồng.

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Các đơn vị ủng hộ kinh phí “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Hy vọng rằng qua đợt phát động này, nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng hưởng ứng, đồng hành trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là Chương trình nhân văn thể hiện tình cảm trách nhiệm của hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi phấn đấu trong năm 2027, Thành phố Đà Nẵng không còn nhà tạm, nhà dột nát để mọi người được can cư lạc nghiệp, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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