Xử lý 12 vụ vi phạm an toàn đường ống dẫn khí dưới biển

Ngày 7/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, qua 2 đợt tuần tra từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 19 vụ vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí.

Tuần tra phát hiện nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí.



Bộ đội biên phòng tuyên truyền Nghị định 67 của CP về xử phạt trong lĩnh vực dầu khí.

Theo đó, tại khu vực tuyến ống dẫn khí từ Km22 đến khu vực các mỏ Bạch Hổ, Tê Giác Trắng, Rạng Đông, Sư Tử Vàng và khu vực dọc hành lang tuyến ống khí Nam Côn Sơn từ Km22 đến Km290 và ngược lại lực lượng tuần tra phát hiện 19 vụ với 34 phương tiện khai thác hải sản đang hoạt động gần hành lang an toàn các công trình dầu khí.



Lực lượng biên phòng đã tiến hành lập biên bản 12 vụ vi phạm hành lang an toàn công trình dầu khí với 21 phương tiện, nhắc nhở các người điều khiển phương tiện ra khỏi phạm vi 2 hải lý tính từ tâm đường ống khí.



Qua 2 đợt tuần tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị phối hợp đã tiến hành cấp phát tờ rơi in bản đồ, tọa độ các tuyến ống dẫn khí, tuyên truyền với ngư dân về Nghị định 67 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, góp phần giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo, đảm bảo an ninh, an toàn các đường ống dẫn khí dưới biển./.