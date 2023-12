Xử lý học sinh mua hợp chất về chế tạo thuốc nổ làm pháo bán cho bạn

Theo thông tin vụ việc, 5 ngày trước, đội nghiệp vụ công an huyện phát hiện cháu N.H.G, 14 tuổi, trú xã Ea Na, huyện Krông Ana sử dụng điện thoại để đặt mua trên Shopee các nguyên liệu để làm thuốc pháo như Kaliclorat, lưu huỳnh, bột than…

G. cùng các học sinh liên quan đến vụ việc được công an hướng dẫn, giáo dục không tự chế, mua và sử dụng pháo nổ, có thể gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc.

Quá trình làm việc, công an đã thu giữ hơn một kg thuốc pháo và một số dụng cụ để sản xuất pháo nổ. Làm việc với công an, G. khai nhận, quá trình chế tạo pháo và thuốc pháo của mình. Sau khi chế tạo, G. đóng vào từng bao lì xì bán cho nhiều học sinh khác với giá 50.000 đồng/gói. Qua lời khai của G., công an đã mời 08 học sinh liên quan cùng đại diện các gia đình lên làm việc; tịch thu nhiều tang vật liên quan đến vụ việc. Đồng thời yêu cầu đại diện cha mẹ các em quan tâm, giáo dục, theo dõi hoạt động của các em, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Về hậu quả của pháo nổ ở Đak Lak, gần 2 tuần trước, một thiếu niên 12 tuổi ở xã Cư Êbua, thành phố Buôn Ma Thuột đã bị dập nát hai bàn tay. Trước đó, cuối năm 2022, một học sinh ở huyện Krong Ana cũng lên mạng xã hội đặt mua các tiền chất thuốc nổ và học cách chế tạo pháo. Quá trình chế tạo, không may xảy ra tai nạn khiến học sinh này tử vong.