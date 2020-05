Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu ở An Giang

Cụ thể, Dự án “Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới” với chiều dài khoảng 450m từ khu vực thượng lưu rạch Cái Hố thuộc ấp An Thị đến khu vực rạch Cái Hố đổ ra nhánh trái sông Hậu.

Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, thời gian thực hiện dự án năm 2020-2024.



Sạt lở vào sáng 27/5, tuyến Quốc lộ 91 cũ.

Được biết, trước đó vào ngày 14/7/2019, tại vàm Cái Hố, tuộc khu vực ấp An Thị, xã An Thạnh Trung đã xảy ra sạt lở đất với chiều dài hơn 250m, ăn sâu vào đất liền 6m đã gây gián đoạn một phần đoạn đường giao thông liên ấp An Thị - An Long. Sau đó, tiếp tục sạt lở nhiều vụ nhỏ uy hiếp 27 căn nhà dân tại khu vực này.



Theo UBND tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 12 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt đất bờ sông, kênh, rạch; trong đó 1 điểm thuộc thị xã Tân Châu, 3 điểm ở huyện An Phú, 2 điểm ở huyện Chợ Mới, 5 điểm ở huyện Châu Phú, thành phố Long Xuyên có 1 điểm, với tổng chiều dài sạt lở 380m, ảnh hưởng đến 48 căn nhà của người dân sống trong khu vực, trong đó có 1 căn bị sụp xuống sông; Ước thiệt hại về đất khoảng 1,7 tỷ đồng.

Trong đó vụ sạt lở mới đây nhất là vào sáng 27/5, tuyến Quốc lộ 91 cũ, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng; 1/3 mặt đường, với chiều hơn 40m tăng về phía hạ lưu đã bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu, sạt lở đe dọa đến 81 hộ dân, trong đó có 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

UBND tỉnh An Giang đã phải ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91 với chiều dài 2.000m tính từ Trường Tiểu học A Bình Mỹ (điểm phụ) kéo dài về hạ nguồn đến điểm cuối tại Trường Tiểu học A Bình Mỹ (điểm chính) đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đi khảo sát để đưa ra hướng xử lý sạt lở, đồng thời tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.



Chia sẻ về hướng xử lý, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết địa phương tiến hành lấy ý kiến của người dân, trường hợp nào có đất thì hỗ trợ ngay tiền để người dân xây dựng, người nào không có đất thì ưu tiên cho nhận nền ngay ở khu dân cư vượt lũ.



"Cùng với đó mời đơn vị tư vấn đo đạc thêm 1 lần nữa để điều chỉnh. Đoạn thứ nhất xung yếu ở thượng nguồn xử lý ngay, vì hiện nay chưa xuất hiện vết nứt nhưng đã có hố xoáy. Còn chỗ đã sụp thì tiếp tục theo dõi, tới khi nào đơn vị tư vấn và cơ quan chuyên môn cho rằng, nền đáy đã ổn định, các vật liệu rã rời đã được rửa trôi thì lúc đó mới triển khai” - ông Thư nói./.