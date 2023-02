Xử lý lái xe chở quá tải, không chấp hành hiệu lệnh

Khoảng 16h30 ngày 1/2, Trần Thanh Sang (trú thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải biển kiểm soát 71C - 08309 trên Quốc lộ 1A. Đến đoạn cầu Ông Đô, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, tài xế này điều khiển xe vào đường huyện rồi vòng qua Quốc lộ 19 để tránh trạm cân tải trọng của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước.

Đưa xe tải 71C - 08309 về trạm cân trước Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước để cân tải trọng.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước yêu cầu tài xế dừng và đưa phương tiện về trạm cân cố định.

Tài xế xe tải này dừng lại xuất trình giấy tờ liên quan nhưng không đưa xe về trạm cân mà tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A về phía bắc hơn 10 km. Đến xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Trần Thanh Sang rẽ vào một đường nhánh. Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước đề nghị Công an thị xã An Nhơn hỗ trợ truy vết xe tải vi phạm và thuyết phục tài xế đưa xe về trạm cân.

Tài xế Trần Thanh Sang tại trạm cân.

Sau 3 giờ đồng hồ thuyết phục, Trần Thanh Sang đã đưa xe về trạm cân tải trọng tại Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước. Xe tải này chở vượt khối lượng hàng cho phép tham gia giao thông tới 35,7%. Trung tá Phạm Kim An, Phó Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm đối với xe tải chở quá tải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.