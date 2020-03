Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng tụ tập đông người

Hôm nay (27/3), Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai đã ban hành chỉ thị thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đáng chú ý, chỉ thị khẳng định sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để xảy ra tụ tập đông người.

Một chốt chống dịch trên vùng biên của Gia Lai.

Chỉ thị mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nêu tới 14 nội dung, được thực hiện liên tục từ ngày 28/3 đến 15/4. Trong đó quan trọng hàng đầu là thực hiện quyết liệt việc hạn chế tập trung đông người, bao gồm dừng tất cả các hoạt động có từ 20 người trở lên, như các cuộc hội họp, các hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự; tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ ít cần thiết; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa mọi người ở nơi công cộng. Đồng bộ với các giải pháp này, tỉnh cũng quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến 15/4.

Bên cạnh các nhiệm vụ về phòng chống dịch, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ban ngành các địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.