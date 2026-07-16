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1 năm 3 tháng
Ngày đổi mật khẩu
T5, 06/18/2026 - 14:20
Submitted by luongtrang on T5, 07/16/2026 - 15:18
Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sau khi tiếp nhận phản ánh từ camera ngành đường sắt về trường hợp xe ô tô tải BKS 60C-330.XX có hành vi vượt đường ngang khi đèn cảnh báo tự động đã bật sáng tại Km 1665+190, khu gian Dầu Giây - Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai vào lúc 07h23 ngày 05/6/2026, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khẩn trương xác minh, xử lý theo quy định.

Qua xác minh, ngày 14/7/2026, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã mời T.Đ.N. (SN 1970, trú TP Đồng Nai) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, T.Đ.N. thừa nhận là người điều khiển xe ô tô tải BKS 60C-330.XX thực hiện hành vi vượt đường ngang khi hệ thống đèn cảnh báo tự động đã bật sáng.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.Đ.N. về hành vi vượt đường ngang khi đèn báo hiệu đã bật sáng, quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP. Với hành vi này, người vi phạm bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Cục CSGT cho biết, hành vi vượt đường ngang khi tín hiệu đèn cảnh báo đã bật sáng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông, barie và hướng dẫn của nhân viên gác chắn; không vì tâm lý vội vàng mà đánh đổi an toàn của bản thân và người khác.

Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT trên cả nước phối hợp với ngành đường sắt tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống camera, tiếp nhận phản ánh của người dân để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt

(Theo Cục CSGT)
Tags hiển thị
tài xế, đường ngang, đường sắt, an toàn giao thông, giao thông
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/167-vuot-tau-.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
tài xế, đường sắt, an toàn giao thông, giao thông
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Transcode output
2026-07/167-vuot-tau-.m3u8
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